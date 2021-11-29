Українці, які повертаються з семи країн півдня Африки, мають іти на самоізоляцію – МОЗ

Українці, що перебували у країнах, де виявлено коронавірусний штам «омікрон», мають пройти 14-денну самоізоляцію після повернення в Україну, повідомив 29 листопада міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

«Дослідження нового штаму тривають. Очікується, що більше інформації буде доступно найближчими тижнями. Але вже зараз ми закликаємо наших громадян утриматися від поїздок до країн, де було виявлено новий штам. На урядовій нараді в понеділок вранці прийнято рішення не пускати на територію України без проходження самоізоляції осіб, які перебували на території визначених країн Південної Африки більше ніж 7 днів протягом останніх 14 днів. Надалі перелік країн може бути розширений», – наголосив Ляшко.

Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Південно-Африканської Республіки, Ботсвани, Есватіні, Лесото, Мозамбіку, Намібії та Зімбабве.

24 листопада про новий штам B.1.1.529 Всесвітній організації охорони здоровʼя повідомила влада Південно-Африканської Республіки. Двома днями пізніше ВООЗ визначила цей варіант як потенційно загрозливий.

Водночас у ВООЗ застерегли від поспішності заборон на поїздки. У відділенні організації в Африці вказали, що оскільки «омікрон» тепер виявлений у різних точках планети, запровадження заборон на поїздки з Африки «завдає шкоди глобальній солідарності».

28 листопада Всесвітня організація охорони здоровʼя представила на своєму сайті останні висновки щодо «омікрону». У тексті підкреслюється, що дослідження поки ведуться і на даний момент не можна однозначно стверджувати, що новий штам заразніший, ніж попередні.