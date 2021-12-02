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Білорусь пригрозила «жорсткими» кроками у відповідь на нові санкції

2 грудня Європейський союз, США, Канада і Велика Британія запровадили нові санкції проти режиму Олександра Лукашенка

Міністерство закордонних справ Білорусі пообіцяло «жорсткі й асиметричні» кроки у відповідь на нові санкції, запроваджені Заходом.

«Глибину абсурду рішення ЄС щодо останніх санкцій проти суверенної Білорусі і сам його зміст зараз важко усвідомити», – заявили в міністерстві.

2 грудня Європейський союз, США, Канада і Велика Британія запровадили нові санкції проти режиму Олександра Лукашенка.

«Сьогодні, у відповідь на тривалі напади на права людини та основні свободи в Білорусі, нехтування міжнародними нормами і неодноразові акти репресій, ми відновили скоординовані санкції проти окремих фізичних і юридичних осіб», – йдеться в спільній заяві сторін.

США внесли до списку санкцій 20 фізичних осіб, 12 організацій і три повітряні судна Білорусі, зокрема, під обмежувальні заходи потрапили син Олександра Лукашенка Дмитро; голова Державного прикордонного комітету Білорусі Анатолій Лаппо.

Канада запровадила санкції проти 24 осіб та 7 компаній Білорусі. У їхньому списку є прокурор Аліна Касьянчик, Дмитро Лукашенко, голова Держприкордонкомітету Лаппо та інші.

Велика Британія внесла до санкційного «Білоруськалій» і вісьмох осіб.

Також офіційно набули чинності санкції ЄС. У списку санкцій Євросоюзу 17 офіційних осіб та 11 організацій. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, у списку санкцій ЄС проти Білорусі загалом – 183 особи і 26 юросіб.

Нові обмежувальні заходи запроваджуються на тлі міграційної кризи на кордоні з Білоруссю, в якій Захід звинувачує Олександра Лукашенка. У Мінську, як і раніше, заперечують, що спеціально привозять мігрантів до кордону. За оцінками польської влади, на кордоні зараз перебувають близько 10 тисяч мігрантів із країн Близького Сходу.

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