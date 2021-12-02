Власники Facebook видалили фейкові акаунти, пов’язані з КДБ Білорусі

Компанія Meta заявила, що видалила десятки фейкових акаунтів у Facebook та Instagram, які були пов’язані з КДБ Білорусі. Вони використовувалися для розпалювання міграційної кризи на кордоні Польщі та Білорусі, йдеться у звіті компанії.

Власники фейкових акаунтів видавали себе за журналістів і активістів з Польщі, Литви й інших країн Євросоюзу, вони критикували Польщу англійською, польською і курдською мовами. Через такі акаунти публікувалися «фотографії та відео про польських прикордонників, які нібито порушують права мігрантів, і порівняння ставлення Польщі до мігрантів зі ставленням інших країн».

Зазначається, що розпал цієї діяльності розпочався у жовтні 2021 року. Компанія провела внутрішнє розслідування і виявила зв’язки цих акаунтів із КДБ Білорусі.

Країни ЄС звинувачують режим Лукашенка у тому, що саме він стоїть за міграційною кризою на кордоні, що влада Білорусі заманює жителів країн Близького Сходу до Мінська і допомагає їм дістатися до кордону з Польщею, щоб ті спробували його перетнути. Метою таких дій названо дестабілізацію ЄС на помсту за західні санкції проти офіційного Мінська.

Правозахисна організація Human Rights Watch заявила, що Варшава та Мінськ поділяють відповідальність за міграційну кризу на білорусько-польському кордоні. У своїй доповіді правозахисники зазначають, що польські прикордонники – іноді жорстоко – відтісняють мігрантів на білоруську територію, незважаючи на те, що люди просять притулку.

У документі також йдеться про факти насильства та нелюдське ставлення до мігрантів із боку білоруських прикордонників. Білоруську владу звинувачують у використанні життів мігрантів у своїх політичних інтересах.