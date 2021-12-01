Заява Лукашенка щодо Криму – останній козир у діалозі і з Україною, і з Росією – Ігор Тишкевич

Путін втягує Лукашенка у теми Криму та Донбасу, щоб посилювати напруження між Білоруссю та Україною, вважають аналітики. Вони зазначають, що різка реакція України допомогла б російській експансії в Білорусі.

Олександр Лукашенко заявляє, що Крим є російським як «де-факто», так і «де-юре». Він також каже, що вже обговорив з президентом Росії Володимиром Путіним свій візит на півострів, який стане визнанням анексії. Про це Лукашенко заявив в інтерв'ю російському пропагандисту Дмитру Кисельову.

Ні для мене, ні для Путіна, це не секрет. Це просто питання, якого не існує

«Крим де-факто, я тоді ще сказав – це російський Крим. Після референдуму та де-юре Крим став російським.

Я йому (Путіну – ред.) сказав: коли запросиш, коли й полетимо. Але я йому запропонував другу умову: у Севастополі, зрозуміло, і літаком.

Якщо президент туди вже приїхав із президентом Росії, які ще можуть бути зізнання? Ні для мене, ні для Путіна, це не секрет. Це просто питання, якого не існує», – заявляє Лукашенко.

Кремль послідовно втягує Олександра Лукашенка в українську тематику, чим намагається послабити позиції і Білорусі, і України, зауважує у коментарі Радіо Свобода аналітик Українського інституту майбутнього Ігор Тишкевич. На його думку, заганяючи Лукашенка в теми Донбасу та Криму, Росія сподівається, що дипломатичне напруження між Україною та Білоруссю переросте в економічний конфлікт, від якого втратять обидві держави. Олександр Лукашенко тим часом підіграє Володимирові Путіну, оскільки сподівається, що той пом’якшить свої вимоги щодо формату нової редакції конституції Білорусі, вважає Тишкевич. Зрештою, за словами аналітика, тими чи іншими методами Путін «затягує Лукашенка в інтеграцію».

Росія не вірить Лукашенку, як і не вірила. Якщо він починає «давати задню», то його дотискатимуть, щоб за словами йшла справа

«Заява Лукашенка щодо Криму – це останній козир у діалозі і з Україною, і з Росією. На Українському напрямку – це спроба підвищити ставки, мовляв, давайте хоч якимось чином сядемо і будемо говорити. Така спроба через ескалацію вийти на якісь частини українських еліт.

Уявімо, що Лукашенко їде до Криму. Україна буде змушена жорстко реагувати. Росія робить усе, щоб енергетична криза для України була не відлунням світової, а постала більш гостро, ніж для усіх сусідніх держав. Якщо на цьому тлі погіршаться торговельні відносини України та Білорусі, то у найближчі кілька місяців Україна може опинитися перед фактом дефіциту електрики, або палива. Тут і пригадуються ідеї Росії: прямий контракт із «Газпромом», закупівля вугілля на Донбасі та інше.

Для Росії це значно дешевше, ніж брязкання зброєю. Простіше крутити руки Лукашенку, дочекатися, доки Україна буде з ним чубитися і з цього отримати свій бонус.

Але Росія не вірить Лукашенку, як і не вірила. Якщо він починає «давати задню», то його дотискатимуть, щоб за словами йшла справа. Для Росії це важливо саме протягом найближчих місяців», – каже Тишкевич.

Російська експансія йде повним ходом – Чалий

Україні не варто «різкими рухами» допомагати Путіну з «повзучою анексією Білорусі», зазначає у коментарі телеканалу «Настоящее время», створеному Радіо Свобода з участю «Голосу Америки» голова правління Українського кризового медіа-центру Валерій Чалий. На його думку, дві держави мають достатню договірну базу, щоб з’ясовувати відносини у діалозі. Втім, для цього потрібна чітка позиція Лукашенка щодо Криму, наразі ж вона лишається незрозумілою, вважає політолог.

Лукашенко втрачає свій вплив на рішення у самій Білорусі

«Він [Лукашенко]втрачає, кожного тижня я бачу, як втрачає свій вплив на рішення у самій Білорусі, тому для нього, мені здається, більш загрозлива ситуація – це російська експансія. Вона йде повним ходом, і йому там місця немає. Я гадаю, що він це прекрасно розуміє.

Мені жаль, що він втратив цю можливість у свій час залишитися все ж реальним білоруським політиком, а зараз він фактично виступає вже не самостійно. Ми це розуміємо, тому спектр дій у нас може бути великий, але ми б не хотіли, щоб це вдарило по білоруському народу.

Було б правильно зробити – це відреагувати, згідно з Договором про дружбу, партнерство і співробітництво між Україною та Білоруссю, який вже понад 23 роки діє. У цьому договорі є стаття 3, в якій сказано, що у випадку якихось дій однієї зі сторін, спрямованих проти суверенітету іншої сторони, йдуть консультації. Але для цього ми маємо все ж отримати якусь зрозумілу офіційну позицію щодо Криму. Тому я прочитав цитату, послухав навіть самопроголошеного президента Білорусі. У нього якийсь дивний потік думки: він назвав Крим, що це його Крим», – говорить Чалий.

Крим – це не те питання, де ми дозволяємо собі стриманість – Кулеба

Заяву Олександр Лукашенка щодо Криму офіційною позицією Білорусі не вважають і в українському зовнішньополітичному відомстві України. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на саміті міністрів закордонних справ НАТО в Ризі запевнив, що Україна реагуватиме на дії Білорусі, а не на «потоки свідомості» Лукашенка.

Немає сенсу оцінювати кожен прояв потоку свідомості, який регулярно здійснює на різних медійних платформах Лукашенко

«Я думаю, що немає сенсу оцінювати кожен прояв потоку свідомості, який регулярно здійснює на різних медійних платформах Олександр Лукашенко. Ми будемо оцінювати його дії. Якщо Білорусь дійсно визнає незаконну окупацію Криму Росією, це завдасть непоправного удару по українсько-білоруським відносинам. Ми діятимемо по повній програмі. Крим це не те питання, де ми дозволяємо собі стриманість», – заявляє Кулеба.

Але Україні слід враховувати, що загроза з боку Білорусі може походити не лише від самої Білорусі, нагадує у коментарі телеканалу «Настоящее время», створеному Радіо Свобода з участю «Голосу Америки» військовий експерт, колишній заступник начальника Геншатабу ЗСУ Ігор Романенко.

«Вона [Білорусь], як держава, майже увійшла в склад Союзної, тобто Путін вже фактично керує Лукашенком, тому що у повній залежності – це зрозуміло. Тому Збройні сили Білорусі достатньо оснащені і боєготові, їх треба розглядати як своєрідну, але вже майже як частину Збройних сил Російської Федерації.

Перед цим два роки вже були підписані документи, юридично далі заглибились, розширились у випадку підписання 28 відомих документів між Путіним та Лукашенком про те, що територію Білорусі можна використовувати російським збройним силам у повному обсязі, як і свою. Там формується авіаційна база, база для навчання, але вона фактично є базою російських збройних сил. Необхідне озброєння там закладене було раніше, коли проводилися навчання, формально починаючи від навчань протиповітряної оброни два роки тому і у подальшому. Тобто росіяни послідовно готують територію Білорусі і збройні сили для того, щоб діяти спільно, а якщо більш точно, то у складі Збройних сил Російської Федерації», – наголошує Романенко.

Реакція Кремля на заяви Лукашенка

Сам Олександр Лукашенко раніше звинуватив Україну у «вигадуванні фейку щодо можливого нападу» і заперечує, що Москва має такі плани, повідомляє «БелТА».

«Але якби такі задуми були, то білоруські військові, зокрема я, про це знали б. Нас би повідомили», – переконував Лукашенко.

Водночас, він запевнив, що Білорусь не залишиться осторонь, якщо розпочнуться воєнні дії між Росією та Україною.

Білорусь осторонь не залишиться. І зрозуміло, на чиєму боці буде Білорусь

«Якщо вони знову розв'яжуть війну на Донбасі або десь на кордоні з Росією, Білорусь осторонь не залишиться. І зрозуміло, на чиєму боці буде Білорусь», – заявляє Лукашенко.

Тепер в інтерв’ю Дмитру Кисельову Олександр Лукашенко каже, що погодиться розмістити ядерну зброю Росії у Білорусі, у випадку розміщення ядерної зброї НАТО у Польщі.

«Тоді я запропоную Путіну повернути ядерну зброю у Білорусь. Ми домовимося яку», – наголошує Лукашенко.

У цьому ж інтерв’ю Олександр Лукашенко вдається до погроз також «енергетичною зброєю». Він підтвердив свій намір припинити постачання російського газу через Білорусь до Європи. Російський природний газ постачається до Німеччини по газопроводу «Ямал-Європа», який проходить через Білорусь. Під час зимового опалювального сезону поставки є вирішальними.

Але Росія, швидко дала зрозуміти, що не хоче бачити будь-яких перебоїв у надходженні прибутків. У відповідь на заяву Лукашенка, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що президент Володимир Путін «розраховує, що це не призведе до порушення наших зобов'язань перед європейськими покупцями газу».

Аналітики пов’язують заяву Лукашенка щодо припинення транзиту газу до Європи з міграційною кризою на кордоні Білорусі з Польщею. Вони зауважують, що потоки мігрантів Лукашенко за згодою з Путіним може спрямувати й до кордону з Україною.