«Ми не зможемо зупинити війну без прямих перемовин з Росією» – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Україна не зможе розв’язати збройний конфлікт на Донбасі без прямих переговорів з Росією. Про це президент сказав під час послання до парламенту у середу.

«Ніхто, крім нашої армії, нас не захистить, це правда. Ми повинні зізнатися, що без нашого війська ми не зможемо зупинити війну. І ми повинні сказати правду, що ми не зможемо зупинити війну без прямих перемовин з Росією. І сьогодні це визнали всі зовнішні партнери. Всі зовнішні – визнали, а деякі внутрішні це не визнають», – сказав Зеленський, і кивнув пальцем у бік сесійної зали, де сидять представники «Європейської солідарності», лідером яких є експрезидент Петро Порошенко.

Зеленський додав: «Якщо ми хочемо повернути Донбас, тдавайте. А, якщо ми хочемо просто ходити і про це говорити, то давайте нічого не робити».

Питання про можливу зустріч президентів Росії і України почало обговорюватися ще навесні 2021 року, тоді Зеленський заявив про готовність зустрітися з Путіним «у будь-якій точці українського Донбасу».

Пізніше, після кількох заяв про можливість зустрічі, офіційний Кремль заявив, що навряд чи цей діалог відбудеться, так як Зеленський наполягає на обговоренні Криму, а Кремль вважає, що там немає теми для обговорення. Крім того, Росія відкидає звинувачення України і Заходу у збройній підтримці бойовиків. Кремль каже, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».