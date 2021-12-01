Що стоїть за заявами Лукашенка щодо Криму та як реагують на це у Кремлі?

Білоруський правитель Олександр Лукашенко в інтерв'ю російському пропагандисту Дмитру Кисельову заявив, що його приїзд в окупований Крим автоматично означатиме визнання півострова «російським», і взагалі, з 2014 року Крим «де-факто і де-юре» є російським. Лукашенко також не виключив польотів білоруської авіакомпанії «Белавіа» до Криму, при цьому висловив жаль через те, що літакам з Мінська доведеться облітати повітряний простір України.

Незважаючи на те, що багато масмедіа сприйняли заяви Олександра Лукашенка як сенсаційні, насправді, думаю, він лише продовжує пропагандистську лінію, якої вже дотримувався під час засідання Вищої ради Союзної держави Росії та Білорусі. Нагадаю, що засідання відбувалось в онлайн-режимі, при цьому Олександр Лукашенко перебував у Мінську, а Володимир Путін – в окупованому Севастополі.

Але й тоді Олександр Лукашенко висловлював бажання приїхати до Криму та журився, що його не запросили, а російська сторона у відповідь стверджувала, що завжди рада бачити «дорогого Олександра Григоровича» у Криму. Але завжди – це означає ніколи.

Лукашенка називають «торговцем радянського повітря». З 1994 року він продає Кремлю байку про швидку інтеграцію Росії та Білорусі

Лукашенка називають «торговцем радянського повітря». З 1994 року він продає Кремлю байку про швидку інтеграцію Росії та Білорусі. Його інтеграційними послугами користувалися і Борис Єльцин, і Володимир Путін, і Дмитро Медведєв – а у відповідь виділяли ресурси, що дозволяють підтримувати на плаву білоруську економіку.

Однак після 2020 року, коли Лукашенко вкотре сфальсифікував підсумки виборів президента Білорусі та придушив масові протести своїх співвітчизників, йому все важче відпекатися від Путіна самими розмовами. А відмовлятися від повновладного правління у Білорусі Лукашенку, як бачимо, дуже не хочеться.

Тому білоруському правителю з кожним днем доводиться підвищувати градус вірнопідданської риторики. І воювати за Росію він піде, якщо буде війна з Україною, і Крим визнає російським, і на півострів приїде.

Білоруському правителю з кожним днем доводиться підвищувати градус вірнопідданської риторики

Найцікавіше, що в самій Росії з поїздкою Лукашенка на півострів не поспішають – хоча в Москві й зацікавлені в тому, щоб керівник будь-якої іншої держави відвідав окупований півострів у 2014 році.

Але, гадаю, Путін чудово розуміє, що за цю поїздку йому доведеться дорого заплатити – і політичними поступками, і реальними грошима. І хоче, щоб Лукашенко довше напрошувався до Криму – бо чим довше і наполегливіше він проситиме, тим менше Кремлю доведеться йому заплатити за цю «подорож».

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода і Крим.Реалії

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