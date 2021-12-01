Столтенберґ заявив, що Росія «дорого заплатить» за повторну агресію проти України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив журналістам у Ризі, що Росія дорого заплатить, якщо знову застосує силу проти України. Він нагадав, що Захід уже вводив проти Кремля економічні, фінансові та політичні санкції.

«Ви можете обговорювати, чи є ймовірність вторгнення – 20 відсотків або 80, це не має значення. Ми маємо бути готовими до гіршого», – зазначив Столтенберґ, нагадавши, що Росія вже робила це.

Державний секретар США Ентоні Блінкен також попередив Москву, що будь-яке поновлення агресії проти України призведе до «серйозних наслідків». Блінкен назвав концентрацію російських військ «незвичною» і додав, що «будь-які дії Росії, спрямовані на ескалацію, викликали б велике занепокоєння Сполучених Штатів».

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив іноземним медіа 29 листопада, що Росія стягнула 115 тисяч військових та важке озброєння поблизу кордонів України, в окупованому Криму та на окупованих частинах Луганської та Донецької областей.

Очікується, що учасники саміту в Ризі також розглянуть кризу мігрантів, яка триває на кордонах членів Альянсу з Білоруссю. Міністри закордонних справ також обговорять операції НАТО в Афганістані, аналізуючи отримані уроки, та основний стратегічний документ НАТО, відомий як Стратегічна концепція. Альянс використовуватиме його у вирішенні поточних та нових викликів, йдеться у заяві Держдепартаменту США.

Нова Стратегічна концепція має бути ухвалена на саміті НАТО в Мадриді в червні 2022 року.