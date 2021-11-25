«Блеф і шантаж – один зі стовпів російської політики» – експерти про стягування Росією військ до кордону України

Протягом останнього місяця в західних медіа ледь не щодня з'являються повідомлення про те, що Росія стягує свої війська до українського кордону і що цього разу, на відміну від усіх попередніх, стягування військ та військової техніки може свідчити про можливе нове вторгнення Росії в Україну, зазначають американські та британські журналісти.

Одне з останніх повідомлень на цю тему з'явилося на сторінках видання Bloomberg. Посилаючись на дані розвідки США, видання пише, що, починаючи з 15 листопада, в рамках великомасштабного нарощування військової техніки на кордоні Росія активно перекидає війська до окупованого Криму.

ЗСУ готові чинити опір агресору, ми це робимо вже восьмий рік

Днем раніше міжнародна група журналістів Conflict Intelligence Team оприлюднила власне розслідування, в якому оприлюднили фото, відео та документи, які свідчать про транспортування військової техніки до полігонів поблизу східних кордонів України та до окупованого Криму.

Журналісти зазначають, що темпи перекидання військ повільніші, ніж у квітні цього року, утім, якщо наявна передислокація та укомплектування військових частин збережуться, то в січні загальна кількість особового складу та техніки російської армії перевищить квітневі показники.

Збройні сили України готові до того, щоб чинити опір агресору, сказала заступниця міністра оборони Анна Маляр у коментарі Радіо Свобода.

«Збройні сили України готові до того, щоб чинити опір агресору, власне, ми це робимо вже восьмий рік і Збройні сили набувають своїх спроможностей все більше і більше. Крім того, виробництво вітчизняного озброєння теж з кожним роком прогресує, тому ми, на сьогодні, маємо можливість чинити опір, або давати відсіч агресору», – сказала заступниця міністра.

Незважаючи на те, що західні медіа повідомляють про високу ймовірність вторгнення, тої кількості військ, яку наразі Росія накопичила біля українських кордонів, замало для так званої «великої війни», говорить військовий експерт Михайло Жирохов. За його словами, більш реалістичним є сценарій локальної військової кампанії. Наприклад, для військової дестабілізації в якомусь окремому регіоні чи області.

«Російських військ, які наразі сконцентровані на кордонах, вистачить на якусь локальну операцію. На повномасштабну війну їх там наразі немає. Можливо до січня-лютого наступного року цих військ буде більше, але зараз цього вистачить на невелику локальну кампанію. Велика війна, якою лякають, може відбутися лише за умови, якщо підтягнуть більшу кількість військ», – говорить Жирохов.

Всі ці 7 років були використані Росією, щоб зробити військову інфраструктуру саме в прикордонних районах

Разом з тим, експерт відзначає, що починаючи з 2014 року, Росія активно нарощує військові спроможності на своєму західному кордоні.

«Всі ці 7 років були використані Росією для того, щоб зробити військову інфраструктуру саме в прикордонних районах, тому зараз на кордоні з Україною є велика кількість військових містечок, складів та іншої допоміжної інфраструктури», – каже військовий експерт. Жирохов не виключає, що Кремль дійсно може розглядати сценарій повномасштабної війни, але питання часу лишається відкритим.

У Путіна хвороба імперськості і вона його «лупить», вибачте, щоразу сильніше і сильніше

Стягуючи війська до українського кордону, Володимир Путін у такий спосіб заявляє про себе на міжнародній арені, говорить український дипломат, міністр закордонних справ України (2007–2009) Володимир Огризко. За його словами, «один зі стовпів російської зовнішньої політики це – блеф і шантаж»

«У Путіна хвороба імперськості і вона його «лупить», вибачте, щоразу сильніше і сильніше. Ця імперськість вимагає для себе почуття величі А щоб ти був великим, треба хоча б раз на пів року сидіти напроти американського президента Джо Байдена чи напроти когось іншого з таким статусом і «вирішувати долю світу». У квітні був спалах цієї хвороби і Байден зреагував. Зараз ми спостерігаємо другий спалах – прийшов час осіннього загострення і йому треба терміново знову сісти з Байденом і обговорити, «а що ж ми будемо робити в цьому світі і як ми будемо ним керувати» . Це повторення історії, що була у квітні», – зазначає Огризко.

Тут варто нагадати, що стягування Росією військ до українських кордонів у березні-квітні 2021 року завершилося зустріччю Путіна та Байдена у Женеві, після чого Росія почала відводити свої війська від українських кордонів.