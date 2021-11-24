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Путін: іноземне програмне забезпечення може стати недоступним для держкомпаній Росії

Президент Росії Володимир Путін

Президент Росії Володимир Путін попередив 24 листопада, що іноземне програмне забезпечення на компʼютерах російських державних компаній може виявитися недоступним. Російський лідер погодився з пропозицією про запровадження персональної відповідальності голів держкомпаній за досягнення показників щодо частки закупівлі російського софту, повідомляє «Інтерфакс».

«Колеги повинні розуміти, що в якийсь момент навіть те, чим вони користуються сьогодні з відомих причин (зараз не говоритимемо про сумне), може бути просто закрито, і всі вони будуть не готові. А якщо вони виявляться не готовими, то нестимуть за це відповідальність», – заявив Путін.

Раніше цього тижня наближений до Володимира Путіна російський високопосадовець, секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев заявмв про високу ймовірність масштабної кризи в Україні, наслідком якої стане поява мільйонів біженців.

«У будь-який момент в Україні може спалахнути так, що мільйони українців побіжать шукати притулок в інших місцях», – заявив Патрушев в інтервʼю газеті «Аргументи і факти».

Кілька американських засобів інформації впродовж листопада повідомили, що розвідка США вважає ймовірним вторгнення Росії в Україну. Москва може розпочати наступ з білоруської території та з анексованого Криму, стверджують джерела агентства Bloomberg. Передбачається, що у вторгненні братимуть участь 100 батальйонно-тактичних груп чисельністю 100 тисяч осіб. Про загрозу вторгнення заявляє і офіційний Київ. Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов вважає, що вторгнення може розпочатися у січні чи лютому 2022 року.

Окрім загрози прямого вторгнення, західні ЗМІ пишуть і про те, що Росія може спробувати посіяти в країні хаос, який міг би призвести до зміни керівництва України на проросійське.

У Кремлі називають повідомлення про підготовку вторгнення «вкидами» і не виключають, що це «камуфляж для прикриття агресивних помислів».

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