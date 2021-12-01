Речник Путіна відповів Зеленському про прямі переговори щодо Донбасу

Москва не є стороною конфлікту на Донбасі, тому переговори про його розвʼязання є предметом «переговорів українців з українцями». Про це речник російського лідера Володимира Путіна Дмитро Пєсков сказав 1 грудня, коментуючи заяву президента України Володимира Зеленського про необхідність прямих переговорів з російським лідером Володимиром Путіним.

Речник Кремля також укотре назвав події на Донбасі назвав «громадянською війною». «Війна на Донбасі є внутрішньоукраїнською, ми знаємо про спроби представити Росію як учасницю цього конфлікту. Це не так… Зупинити війну на Донбасі можна лише шляхом переговорів українців з українцями. Це громадянська війна, яка була спровокована відомими подіями 2014 року», – стверджує представник Кремля.

Він також зазначив, що Росія вживає всіх зусиль для того, щоб допомогти Україні врегулювати конфлікт на Донбасі. «Росія робить усе можливе для того, щоб допомогти Україні впоратися з цією проблемою, врегулювати проблему Донбасу. Працює в цьому контексті в нормандському форматі, зберігає свою прихильність до нормандського формату та мінських домовленостей і очікує насамперед для врегулювання виконання Києвом усіх узятих на себе зобовʼязань», – зазначив Пєсков.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Україна не зможе розв’язати збройний конфлікт на Донбасі без прямих переговорів із Росією. Про це президент сказав під час послання до парламенту 1 грудня.

«Ми повинні сказати правду, що ми не зможемо зупинити війну без прямих перемовин з Росією. І сьогодні це визнали всі зовнішні партнери. Всі зовнішні – визнали, а деякі внутрішні це не визнають», – сказав Зеленський, і кивнув пальцем у бік сесійної зали, де сидять представники «Європейської солідарності», лідером яких є експрезидент Петро Порошенко.

Питання про можливу зустріч президентів Росії і України почало обговорюватися ще навесні 2021 року, тоді Зеленський заявив про готовність зустрітися з Путіним «у будь-якій точці українського Донбасу».

Пізніше, після кількох заяв про можливість зустрічі, офіційний Кремль заявив, що навряд чи цей діалог відбудеться, оскільки Зеленський наполягає на обговоренні Криму, а Кремль вважає, що там немає теми для обговорення. Крім того, Росія відкидає звинувачення України і Заходу у збройній підтримці бойовиків. Кремль каже, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Переговори щодо Донбасу в так званому «нормандському форматі», тобто з участю не лише України і Росії, але також Франції та Німеччини, відбуваються понад 7 років – від червня 2014 року. Але Москва відкинула висловлені восени прагнення України та Німеччини організувати нову зустріч лідерів глав держав у цьому форматі до завершення каденції канцлерки Німеччини Анґели Меркель.