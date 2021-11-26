Зеленський про державний переворот і Ахметова, «вагнерівців» та Єрмака, ЄС і Росію. Стисло про пресмарафон президента

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з представниками 30 українських та міжнародних засобів масової інформації. Пресмарафон тривав майже 6 годин. Радіо Свобода пропонує короткий матеріал, з якого можна швидко дізнатися про важливі відповіді голови держави на актуальні запитання журналістів.

Найбільш неочікуваною заявою під час пресконференції стала заява Володимира Зеленського про підготовку спроби державного перевороту в Україні у перших числах грудня за участю «представників Росії». За словами, Зеленського, він не може сказати, хоч і знає від розвідників, хто є організатором. Поряд із тим, президент заявив, що «в цю війну» втягують бізнесмена Ріната Ахметова.

Це підстава бізнесмена Ріната Ахметова. Його втягують у війну проти України

«Я вважаю, що це підстава бізнесмена Ріната Ахметова. Я вважаю, що це є операція, його втягують у війну проти держави України. Вважаю, що він розпочав її, вважаю, що, на жаль, це буде його велика помилка, тому що не можна воювати проти свого народу, проти президента, обраного народом України, – сказав Зеленський і додав: Я запрошую його на Банкову, послухати ту інформацію, якою можна поділитись, або до відповідних органів».

Рінат Ахметов у коментарі Радіо Свобода заперечив інформацію про свою причетність до підготовки держперевороту.

Інформація, оприлюднена Зеленським про нібито втягування мене в якийсь держпереворот, є суцільною брехнею

«Інформація, оприлюднена Володимиром Зеленським про нібито втягування мене в якийсь держпереворот, є суцільною брехнею. Мене обурює поширення цієї брехні, незалежно від того, якими мотивами керується Президент», – зазначив Ахметов у письмовому коментарі Радіо Свобода.

Він також наголосив, що його позиція – «незалежна демократична та цілісна Україна з Кримом та моїм рідним Донбасом» – залишається незмінною, і що він її підтверджує своїми діями.

Бурба, Єрмак та «вагнерівці»

Зеленський назвав «аферистом» ексголову ГУР Василя Бурбу, який повідомляв про зрив операції із затримання найманців приватної військової компанії «Вагнера».

Журналісти не обійшли у своїх запитаннях тему зриву операції із затримання найманців приватної військової компанії «Вагнера». Президент повідомив, що відмовився погодити операцію, доки вона не буде «детально прорахована».

Раніше колишній начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Василь Бурба заявив, що команду перенести операцію захоплення «вагнерівців» у липні 2020 року дав президент України і про це йому повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Під час пресконференції Володимир Зеленський зазначив, що голова Офісу президента не має повноважень затверджувати операції на кшталт операції із затримання російських найманців. Глава держави також запевнив, що планував звільнити Бурбу після свого приходу на посаду ще у 2019 році, звинувативши його, зокрема, в блокуванні пересування протестувальників під час Революції гідності.

З паном Єрмаком говорять на сьогодні не просто в діалозі, а в дуже потужному діалозі керівництва найкращих розвідок різних держав

Поряд із тим президент пояснив, чому не звільняє голову свого офісу Андрія Єрмака, попри вимоги громадськості. Він заявив, що Єрмак має контакти з розвідками інших держав, хоча не уточнив, яких саме.

«З паном Єрмаком говорять на сьогодні не просто в діалозі, а в дуже потужному діалозі керівництва найкращих розвідок різних держав, всіх наших партнерів. Також голови апаратів різних президентів. Його знають повністю, його телефон, повірте мені, слухали й чули керівники всіх цих розвідок, вони б не сіли з ним за один стіл», – сказав Зеленський.

Кадри часів Януковича в офісі Зеленського

Володимир Зеленський відповів на запитання щодо призначення кадрів з команди колишнього президента-втікача Віктора Януковича заступниками голови Офісу президента та заявив, що, як призначення, так і результати їхньої роботи – це відповідальність Андрія Єрмака перед президентом. Так президент відповів на запитання журналіста Радіо Свобода про те, чи не ввів він суспільство в оману, коли обіцяв «нові обличчя» у владі, а згодом оточив себе політиками та чиновниками часів Віктора Януковича.

«Це питання до голови офісу. У нього сьогодні декілька «замів», Тимошенко, Татаров, Смирнов, Шурма. Це його (Єрмака, – ред.) особиста відповідальність переді мною щодо результату», – сказав Володимир Зеленський.

У серпні 2020 року Володимир Зеленський призначив Олега Татарова заступником керівника Офісу президента України, який відповідатиме за правоохоронний напрямок. Татаров – обіймав посаду заступника керівника Головного слідчого управління МВС – керівника управління з організації контролю за розслідуванням злочинів саме під час подій Революції гідності. Саме він опікувався питанням затримання учасників протесту та просуванням кримінальних справ проти них.

У листопаді 2021 року на посаду заступника керівника Офісу президента з економічних питань був призначений Ростислав Шурма. Шурма очолював запорізьку організацію партії «Опозиційний блок». У 2010 році Шурма обирався депутатом Донецької обласної ради від Партії регіонів.

Президент України Володимир Зеленський також завив, що перший заступнике секретаря РНБО Руслан Демченко не має стосунку до Харківських угод: «не підписував ніяких угод» і «не доповідав про це у Верховній Раді».

Водночас «Схеми» (проєкт Радіо Свобода та UA:Перший) опублікували докази, які свідчать, що Руслан Демченко у 2010 році доповідав про підготовку Харківських угод у парламенті – під час засідання безпекового комітету Верховної Ради і переконував депутатів проголосувати за угоди, за якими Україна продовжила термін перебування російського Чорноморського флоту в Криму.

Відносини з Заходом та переговори з Росією

Володимир Зеленський повідомив, що обговорив із керівником Європейської ради Шарлем Мішелем потенційні формати переговорів із Росією. Він розповів, що Мішель закликав до «відвертої» комунікації з Москвою. Натомість Кремль, зауважив Зеленський, знаходить приводи для уникнення прямої зустрічі.

Президент України уточнив, що розраховує на кілька форматів, у тому числі, «нормандський», який підтримує також Франція. Крім того, Київ очікує на переговори між Сполученими Штатами та Росією.

Востаннє радники керівників України, Франції, Німеччини та Росії мали онлайн-зустріч у листопаді 2020 року. До цього лідери «нормандської четвірки» зустрічалися у Парижі у грудні 2019 року після трирічної перерви.

Тим часом президент Зеленський сподівається на підтримку нового уряду Німеччини в досягненні енергетичної безпеки та євроінтеграції України. Про це він заявив під час пресмарафону «30 запитань президенту України» і вказав на участь Німеччини в досягненні домовленостей України з Росією про транзит газу взимку 2021 року, а також висловив сподівання на подібну допомогу в майбутньому. Водночас Зеленський нагадав про газопровід «Північний потік-2», який є «великою трагедією» для України.

Зеленський також назвав позиції Німеччини та Франції вирішальними для рішення щодо вступу України до Європейського союзу.

Результати опитування «Як сприймають Україну в країнах ЄС», проведеного у Франції, Німеччині, Італії та Польщі соціологічним агентством Kantar Profiles Division на замовлення Центру «Нова Європа», показали, що вступ України до Європейського союзу підтримують 55% громадян країн ЄС. Водночас, згідно з опитуванням, понад 43 відсотки опитаних у Франції, Німеччині, Італії та Польщі вважають корупцію головною перешкодою для вступу України до ЄС.