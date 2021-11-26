Зеленський заявив, що має дані про підготовку перевороту на 1-2 грудня

Президент Володимир Зеленський заявив, що має інформацію про підготовку на 1-2 грудня за участю «представників Росії» спроби державного перевороту в Україні.

«Є великі виклики всередині нашої держави, які вже фіксують розвідки інших країн. Наприклад, отримали інформацію, що 1 числа в нашій державі буде державний переворот. Мені здається, що це важлива інформація. 1-2 грудня», – сказав Зеленський під час спілкування з журналістами 26 листопада в Києві.

Щодо того, хто є ініціатором цього перевороту, то, за словами Зеленського він не може оприлюднювати цю інформацію.

«Я не можу ділитися тією інформацією, яку я не маю права оприлюднювати, поки що. Але можу сказати, що в нас є не тільки агентурна інформація, в нас є навіть звукова інформація, де представники з України, скажімо так, з представниками з Росії обговорюють участь Ріната Ахметова у державному перевороті в Україні, що буде залучено мільярд доларів, тощо», – сказав Зеленський.

Водночас президент наголосив, що бізнесмена Ріната Ахметова «підставляють» і що його оточення «його втягує в цю війну», і це «велика помилка».

«Я вважаю, що це підстава бізнесмена Ріната Ахметова. Я вважаю, що це є операція, його втягують у війну проти держави України. Вважаю, що він розпочав її, вважаю, що, на жаль, це буде його велика помилка, тому що не можна воювати проти свого народу, проти президента, обраного народ України», – сказав Зеленський.

Президент додав, що запрошує Ахметова до свого офісу для бесіди з огляду на наявну інформацію. «Я запрошую його на Банкову, послухати ту інформацію, якою можна поділитись, або до відповідних органів», – сказав Зеленський.

За словами Зеленського, він «не Янукович, втікати не буду, і не Порошенко, на бульдозер вилазити теж не буду».

«Я в державні перевороти не вірю, і не вважаю, що Ахметов прямо побіжить, бо це буде його фатальна помилка», – додав президент.

Рінат Ахметов заяву голови держави наразі не коментував.

24 листопада партія «Слуга народу» оголосила, що ухвалила рішення ігнорувати телеканали «Україна 24» і «Україна» та не брати участі в їхніх проєктах. У партії заявили, що «протягом останніх місяців телеканали «Україна-24» і «Україна» перетворились на відверто пропагандистські «ДТЕК-24» і «Олігарх».

11 листопада видання «Українська правда» з посиланням на власні джерела, як в оточенні олігарха, так і в оточенні президента, повідомила про те, що у Володимира Зеленського нині непростий період у відносинах з Рінатом Ахметовим, і це схоже на початок війни.

Серед можливих причин погіршення цих стосунків журналісти називають ухвалений нещодавно «закон про олігархів», відставку Дмитра Разумкова, а також манеру спілкування, яку представники Офісу президента, нібито, дозволили собі у розмовах з Ахметовим і його людьми.

Сам Рінат Ахметов у коментарі Радіо Свобода назвав неправдою цю інформацію. Олігарх також заперечив існування будь-яких домовленостей з Офісом президента щодо тональності висвітлення діяльності чинної влади на телеканалах, що входять до складу його медіахолдингу.

«Ні, (такі домовленості – ред.) не існували. Я скажу так: одним із великих досягнень України за 30 років Незалежності я вважаю Свободу Слова. Це – один із найважливіших принципів вільного й демократичного суспільства. І «Медіа Група Україна» дотримується цього принципу та його захищатиме», – зазначив Ахметов.

За його словами, канали його медіахолдингу «надають рівнозначний майданчик для висловлення думок як представникам влади, так і опозиції» і «якщо в останні місяці владу критикують більше, ніж раніше, це – питання до влади».

Рінат Ахметов – найбагатша людина України.