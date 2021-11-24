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У «Слузі народу» заявили про рішення не ходити на «канали Ахметова»

Рінат Ахметов (л) Володимир Зеленський (комбіноване фото)

Партія «Слуга народу» ухвалила рішення ігнорувати телеканали «Україна 24» та «Україна» та не брати участі в їхніх проєктах, повідомила голова партії Олена Шуляк.

«Сьогодні наша команда ухвалила спільне рішення – ігнорувати медіа, які власник навмисно перетворює на свій корпоративний гучномовець для шантажу держави і суспільства. Якщо власник вважає вигідним для себе таке спотворення журналістики, щоб на його каналах відбувались лише проплачені або зманіпульовані у корпоративних інтересах «ДТЕК» дискусії, то збалансована участь будь-яких незалежних від олігарха політиків там просто неможлива», – йдеться у заяві партії, оприлюдненій Шуляк.

У партії заявили, що «протягом останніх місяців телеканали «Україна-24» і «Україна» перетворились на відверто пропагандистські «ДТЕК-24» і «Олігарх».

«Коли олігарх дозволить редакціям та журналістам повернутись до роботи за загальноприйнятими стандартами журналістики, ми переглянемо своє рішення. В той же час ми залишаємося абсолютно відкритими для будь-яких ЗМІ, які працюють незалежно, збалансовано та заради об'єктивного інформування суспільства», – йдеться у заяві.

11 листопада видання «Українська правда» з посиланням на власні джерела, як в оточенні олігарха, так і в оточенні президента, повідомила про те, що у Володимира Зеленського нині непростий період у відносинах з Рінатом Ахметовим і це схоже на початок війни.

Серед можливих причин погіршення цих стосунків журналісти називають ухвалений нещодавно «закон про олігархів», відставку Дмитра Разумкова, а також манеру спілкування, яку представники Офісу президента, нібито, дозволили собі у розмовах з Ахметовим і його людьми.

Сам Рінат Ахметов у коментарі Радіо Свобода назвав неправдою цю інформацію. Олігарх також заперечив існування будь-яких домовленостей з Офісом президента щодо тональності висвітлення діяльності чинної влади на телеканалах, що входять до складу його медіахолдингу.

«Ні, (такі домовленості – ред.) не існували. Я скажу так: одним із великих досягнень України за 30 років Незалежності я вважаю Свободу Слова. Це – один із найважливіших принципів вільного й демократичного суспільства. І «Медіа Група Україна» дотримується цього принципу та його захищатиме», – зазначив Ахметов.

За його словами, канали його медіахолдингу «надають рівнозначний майданчик для висловлення думок як представникам влади, так і опозиції» і «якщо в останні місяці владу критикують більше, ніж раніше, це – питання до влади».

Рінат Ахметов – найбагатша людина України.

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