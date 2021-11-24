У «Слузі народу» заявили про рішення не ходити на «канали Ахметова»

Партія «Слуга народу» ухвалила рішення ігнорувати телеканали «Україна 24» та «Україна» та не брати участі в їхніх проєктах, повідомила голова партії Олена Шуляк.

«Сьогодні наша команда ухвалила спільне рішення – ігнорувати медіа, які власник навмисно перетворює на свій корпоративний гучномовець для шантажу держави і суспільства. Якщо власник вважає вигідним для себе таке спотворення журналістики, щоб на його каналах відбувались лише проплачені або зманіпульовані у корпоративних інтересах «ДТЕК» дискусії, то збалансована участь будь-яких незалежних від олігарха політиків там просто неможлива», – йдеться у заяві партії, оприлюдненій Шуляк.

У партії заявили, що «протягом останніх місяців телеканали «Україна-24» і «Україна» перетворились на відверто пропагандистські «ДТЕК-24» і «Олігарх».

«Коли олігарх дозволить редакціям та журналістам повернутись до роботи за загальноприйнятими стандартами журналістики, ми переглянемо своє рішення. В той же час ми залишаємося абсолютно відкритими для будь-яких ЗМІ, які працюють незалежно, збалансовано та заради об'єктивного інформування суспільства», – йдеться у заяві.

11 листопада видання «Українська правда» з посиланням на власні джерела, як в оточенні олігарха, так і в оточенні президента, повідомила про те, що у Володимира Зеленського нині непростий період у відносинах з Рінатом Ахметовим і це схоже на початок війни.

Серед можливих причин погіршення цих стосунків журналісти називають ухвалений нещодавно «закон про олігархів», відставку Дмитра Разумкова, а також манеру спілкування, яку представники Офісу президента, нібито, дозволили собі у розмовах з Ахметовим і його людьми.

Сам Рінат Ахметов у коментарі Радіо Свобода назвав неправдою цю інформацію. Олігарх також заперечив існування будь-яких домовленостей з Офісом президента щодо тональності висвітлення діяльності чинної влади на телеканалах, що входять до складу його медіахолдингу.

«Ні, (такі домовленості – ред.) не існували. Я скажу так: одним із великих досягнень України за 30 років Незалежності я вважаю Свободу Слова. Це – один із найважливіших принципів вільного й демократичного суспільства. І «Медіа Група Україна» дотримується цього принципу та його захищатиме», – зазначив Ахметов.

За його словами, канали його медіахолдингу «надають рівнозначний майданчик для висловлення думок як представникам влади, так і опозиції» і «якщо в останні місяці владу критикують більше, ніж раніше, це – питання до влади».

Рінат Ахметов – найбагатша людина України.