Ахметов прокоментував інформацію про свій можливий конфлікт із Зеленським 

Олігарх Рінат Ахметов у коментарі Радіо Свобода назвав неправдою інформацію, оприлюднену «Українською правдою» про те, що «манера спілкування, яку представники Офісу президента дозволили собі в розмовах з Ахметовим і його людьми» стала однією із причин, чому його стосунки з Володимиром Зеленським та командою президента зазнали погіршення.

«Ні, це – неправда. Я з усіма спілкуюся шанобливо і із собою нікому не дозволю говорити по-хамськи», – зазначив Рінат Ахметов.

При цьому він відмовився відповісти на запитання Радіо Свобода про те, чи спілкується сам (або ж його соратники) з президентом напряму.

«Я б не хотів відповідати на це питання», – пояснив Ахметов.

Про те, чи існує у нього та його соратників особистий контакт з представниками Офісу президента (зокрема, з головою ОП Андрієм Єрмаком, його заступником Кирилом Тимошенком та радником президента Сергієм Шефіром) Ахметов лаконічно зауважив, що «знайомий із Сергієм Шефіром» і «шанобливо до нього ставиться».

Олігарх також заперечив існування будь-яких домовленостей з Офісом президента щодо тональності висвітлення діяльності чинної влади на телеканалах, що входять до складу його медіахолдингу.

«Ні, (такі домовленості – ред.) не існували. Я скажу так: одним із великих досягнень України за 30 років Незалежності я вважаю Свободу Слова. Це – один із найважливіших принципів вільного й демократичного суспільства. І «Медіа Група Україна» дотримується цього принципу та його захищатиме», – зазначив Ахметов.

За його словами, канали його медіахолдингу «надають рівнозначний майданчик для висловлення думок як представникам влади, так і опозиції» і «якщо в останні місяці владу критикують більше, ніж раніше, це – питання до влади».

11 листопада «Українська правда» з посиланням на власні джерела, як в оточенні олігарха, так і в оточенні президента, повідомила про те, що у Володимира Зеленського нині непростий період у відносинах з Рінатом Ахметовим і це схоже на початок війни.

Серед можливих причин погіршення цих стосунків журналісти називають ухвалений нещодавно «закон про олігархів», відставку Дмитра Разумкова, а також манеру спілкування, яку представники Офісу президента, нібито, дозволили собі у розмовах з Ахметовим і його людьми.

Рінат Ахметов – найбагатша людина України.

Гірничо-металургійний комплекс, енергетичні та страхові компанії, банк, медіа, транспортний бізнес, сільське господарство, елітна нерухомість – усе це сфери його інтересів. Головний актив, у якому Ахметов їх сконцентрував, – найбільша фінансово-промислова група України SCM.

Окрім того, Ахметов має футбольний клуб «Шахтар», благодійний фонд свого імені та холдинг «Медіа Група Україна» (до нього, зокрема входять телеканали «Україна» та «Україна24»).

За останній рік Ахметов майже утричі збільшив свій капітал і нині його статки оцінюють у 7,6 мільярда доларів.

Сам він не вважає себе олігархом, пояснюючи, що є інвестором.

У січні минулого року програма «Схеми» опублікувала розслідування «Україна-США: подвійні правила олігарха Ахметова», у якому, зокрема, йшлося про те, як «у США його компанії платять мільйони доларів у разі порушення вимог безпеки на своїх підприємствах, а в Україні до відповідальності найчастіше притягують хіба що пересічних працівників його заводу».

У жовтні минулого року журналісти програми «Схеми» зафіксували, як перший помічник президента України Сергій Шефір таємно приїжджав до маєтку олігарха Ріната Ахметова під Києвом.

У листопаді цього року «Бігус.Інфо» розповіли про те, що урядовий законопроект №5600, який позиціонувався як антиолігархічний, на шляху від Кабміну до Верховної Ради втратив практично всі норми, які збільшували податки для великих компаній, зокрема й бізнесу Ріната Ахметова. Журналісти пов'язують це з впливом, який чинило, зокрема, і оточення олігарха на процес ухвалення цього законопроєкту.

Водночас сам Рінат Ахметов у коментарі Радіо Свобода зазначив, що «закони не мають бути «проти або за Ахметова», закони мають бути на користь кожного українця і відповідати кращим світовим практикам».

Ще раніше у коментарі Радіо Свобода він заперечував як свій зв’язок із політичною діяльністю будь-кого з парламентарів, так і свій вплив на політичні процеси, наголошуючи, що наразі не займається політикою.