Ахметов про стосунки з ОП і Зеленським: «Сподіваюсь, у нас із президентом – одна мета»

Олігарх Рінат Ахметов у коментарі Радіо Свобода розповів про свої стосунки з Офісом президента та президентом Володимиром Зеленським.

«Я сподіваюся, що в нас із президентом одна мета – сильна, незалежна, цілісна, демократична й успішна Україна. І все, що мені як бізнесмену потрібно від будь-якого українського уряду – рівні правила гри для всіх, повага до права приватної власності й чесна конкуренція. Від цього виграє насамперед Україна й кожен українець», – наголосив він.

За президентства Зеленського Ахметов має статус найбільш впливового українсько олігарха.

Восени 2020-року у Офісі президента наголошували, що Зеленський у статусі президента зустрічався з Ахметовим лише раз – 16 березня 2020 року – у рамках зустрічі з представниками великого бізнесу, на якій обговорював питання протидії поширенню COVID-19.

«Бізнесмен Рінат Ахметов здійснює суттєвий внесок в економічний та соціальний розвиток України через належні йому підприємства, які є одними з найбільших платників податків та забезпечують робочі місця для сотень тисяч громадян України. Ми вдячні Благодійному фонду Ріната Ахметова за виділення значних коштів на боротьбу з епідемією», – наголошували тоді в ОП.

В Офісі президента тоді також додавали, що Зеленський «не доручав та не уповноважував представників своєї команди на такі зустрічі» з олігархом.

Водночас журналісти програми «Схеми» наприкінці літа 2020-го зафіксували, як перший помічник президента України Сергій Шефір таємно приїжджав до маєтку олігарха Ріната Ахметова під Києвом.