Новий рейтинг українських мільярдерів від Forbes: майже всі олігархи збагатіли менш ніж за рік

Українське видання журналу Forbes оновило 12 березня рейтинг мільярдерів України. І з’ясувало: статки більшості українських олігархів значно зросли за минулий рік – у час, коли, за словами офісу президента України, Володимир Зеленський здійснював деолігархізацію.

Найбільше порівняно з червнем 2020 року, коли журнал публікував тогорічний рейтинг найбагатших людей України, розбагатів Рінат Ахметов. І тоді він був на першому місці серед найбагатших громадян України – але в 2020-му його статки оцінювали в 2,8 мільярда доларів США, нині ж у 7,6 мільярда.

Так само зберіг друге місце й Віктор Пінчук. Його статки зросли до 2,5 мільярда доларів із 1,4 мільярда минулого року.

Третій нині, Костянтин Жеваго, піднявся відразу на це місце з минулорічного сьомого. Його статки нині оцінюють у 2,4 мільярда доларів, минулого року це було 1,1 мільярда.

Такий самий швидкий стрибок угору в багатстві здійснив і Ігор Коломойський – із восьмого місця на четверте. Тепер його активи становлять, за оцінками, 1,8 мільярда доларів, у 2020-му був 1 мільярд.

На п’ятому місці залишився з минулого року, але теж збагатів Геннадій Боголюбов. Його статки зросли до 1,7 мільярда доларів із минулорічних 1,2 мільярда.

Дещо зросли статки і в Петра Порошенка – але значно менше, ніж у перелічених вище олігархів і підприємців. Через це він упав із третього місця на шосте. Його активи нині оцінюють в 1,6 мільярда доларів, минулого року їх було на 1,4 мільярда.

Сьомим мільярдером в Україні став Вадим Новинський із 1,4 мільярда доларів в активах. Минулого року їх оцінювали в 810 мільйонів, і в списку мільярдерів його не було.

Натомість із списку мільярдерів випав Юрій Косюк. Нинішні його статки журнал не називає; 2020 року вони складали 1,1 мільярда доларів.

Крім того, журнал не вніс до списку мільярдерів подружжя Олександра і Галини Герег – адже вони не мають на двох принаймні 2 мільярди, щоб кожен із них міг претендувати на звання мільярдера. У минулорічному списку найбагатших людей України вони разом займали четверте місце з 1,3 мільярда доларів на обох.

Черговий рейтинг ста найбагатших громадян України журнал обіцяє оприлюднити в травні.

При цьому «головний» журнал Forbes у своєму рейтингу мільярдерів усього світу станом на 18 березня 2020 року, останньому наразі з оприлюднених, наводив дещо інші дані про українських мільярдерів. За тим рейтингом, активи Ахметова становили 2,4 мільярда доларів, Пінчука 1,3 мільярда, Боголюбова 1,2 мільярда, Косюка 1,1 мільярда, Коломойського й Жеваго по 1 мільярду доларів. Ні Новинського, ні Порошенка в тому списку не було.

Серед перелічених найбагатших громадян України, які за попередній рік іще більше розбагатіли, один, Ігор Коломойський, перебуває під візовими санкціями США, про які Вашингтон повідомив 5 березня.

Коментуючи те повідомлення, офіс президента України заявив тоді: «Дії президента Володимира Зеленського говорять самі за себе: за менш ніж два роки каденції він зробив для деолігархізації в рази більше, ніж будь-хто з попередніх президентів, без пафосних гасел і популізму».