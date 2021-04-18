Ахметов відмовився очолити Донецьку область у 2014, тому що «сильно любить Донбас» – Турчинов

Олігарху Рінату Ахметову пропонували очолити Донецьку область у 2014 році, проте він відмовився – про це колишній секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов розповів у інтерв’ю Радіо Свобода.

За його словами, парламентська коаліція запропонувала «використовувати авторитетних бізнесменів для того, щоб швидко наводити лад в регіонах».

«Мені внесли пропозицію призначити на Дніпропетровську область Ігоря Коломойського, а на Донецьку область призначити Ріната Ахметова, який користувався серйозним авторитетом в регіоні, мав тисячі фанів донецького «Шахтаря», яких можна було використовувати для наведення ладу», – сказав він.

Турчинов розповів, що зустрівся з Коломойським і Ахметовим і попросив їхньої допомоги – як фінансової, так і в придушенні проросійських бойовиків на сході. Зрештою Коломойський очолив Дніпропетровську обласну державну адміністрацію.

«Що стосується Ріната Ахметова, то він сказав, що не готовий це робити, тому що сильно любить Донбас і «не допустить, щоб на його руках була кров його земляків». Я пояснював, що крові може бути значно більше, коли зараз не локалізувати, коли зараз не придушити заколот. Але він зайняв позицію, що «я не буду займатися придушенням цих людей, тому що вони просто обдурені, вони дезінформовані...» – згадує екссекретар РНБО.

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Рінат Ахметов навесні 2014 року брав участь у переговорах із проросійськими бойовиками, але так і не очолив Донецьку ОДА. Замість нього це зробив олігарх Сергій Тарута, який обіймав цю посаду до жовтня того ж року.