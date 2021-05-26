У Ахметова відреагували на намір Зеленського обмежити вплив олігархів

У пресслужбі олігарха Ріната Ахметова відреагували на намір президента Володимира Зеленського на законодавчому рівні обмежити вплив олігархів.

«Ми не можемо коментувати закон, оскільки його текст ще не оприлюднено, але ми переконані, що головна проблема нашої країни – не окремі особи, а корупція, несправедливі суди, неефективне управління й популізм. І вважаємо, що держава має спрямувати всі зусилля, насамперед, на боротьбу з цими явищами. Від цього виграють усі і сама держава, і бізнес, і суспільство», – зазначила у коментарі Радіо Свобода прессекретарка Ахметова Анна Терехова.

У пресслужбі Ахметова також зауважили, що протягом понад 20 років його фінансово-промислова група SCM будує свій бізнес «не на домовленостях із президентами й урядами», а завдяки «системній та ефективній роботі».

«За ці роки і президенти, й уряди, і політичні еліти змінилися багато разів. Але ми вірили і продовжуємо вірити в Україну та інвестувати в нашу економіку і промисловість. І залишаємося найбільшим платником податків, роботодавцем і національним інвестором. Це означає, що в основі нашого зростання лежить не лояльність урядів, а системна й ефективна робота. СКМ – це бізнес, який не потребує жодних преференцій. Єдине, що нам потрібно від будь-якого уряду – це чесна конкуренція й рівні правила гри для всіх», – наголосила Терехова у коментарі Радіо Свобода.

Сам він у коментарі редакції на початку травня зазначав, що «політика його взагалі не цікавить», а сам він «ні на кого не впливає».

Свої стосунки з Офісом президента та президентом Зеленським Ахметов тоді охарактеризував так: «Я сподіваюся, що в нас із президентом, – одна мета: сильна, незалежна, цілісна, демократична й успішна Україна. І все, що мені як бізнесмену потрібно від будь-якого українського уряду – рівні правила гри для всіх, повага до права приватної власності й чесна конкуренція. Від цього виграє насамперед Україна й кожен українець».

Рінат Ахметов – найбагатший та один із найвпливовіших українських олігархів.

Гірничо-металургійний комплекс, енергетичні та страхові компанії, банк, медіа, транспортний бізнес, сільське господарство, елітна нерухомість – усе це сфери його інтересів. Головний актив, у якому Ахметов їх сконцентрував, – найбільша фінансово-промислова група України SCM.

Окрім того, олігарх має футбольний клуб «Шахтар», благодійний фонд свого імені та холдинг «Медіа Група Україна» (до нього, зокрема входять телеканали «Україна» та «Україна24»).

За останній рік Ахметов майже утричі збільшив свій капітал і нині його статки оцінюють у 7,6 мільярда доларів.

15 квітня президент Володимир Зеленський анонсував законопроєкт, завдяки якому хоче зменшити вплив українських олігархів на державні процеси.

Станом на ранок 26 травня офіційного тексту документу ще не оприлюднено, однак, зі слів президента відомо, що серед критеріїв, за якими визначатимуть тих, хто може бути визнаний «олігархом», будуть медіа- та політичний вплив, а також великі обсяги активів.