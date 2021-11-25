Влада анулювала закордонні паспорти українських розвідників, які готували спецоперацію щодо «вагнерівців» – розслідування

Державна прикордонна служба внесла у базу недійсних закордонні паспорти п’ятьох колишніх офіцерів Головного управління розвідки Міністерства оборони, які готували спецоперацію із затримання бойовиків російської приватної військової компанії «Вагнер». Один із розвідників, Юрій Семенюк, дізнався про це просто в аеропорту «Бориспіль» при спробі вильоту за кордон 1 травня 2021 року. Тоді прикордонники вилучили його закордонний паспорт та заборонили виїзд з України.

Про це йдеться у розслідуванні Радіо Свобода та «Схем».

Журналістське розслідування встановило, що рішення про заборону виїзду прикордонники ухвалили, спираючись на сфальсифікований лист-доручення на бланку Державної міграційної служби.

Радіо Свобода розшукало цей лист від 19 лютого 2021 року – його журналісти отримали від двох непов'язаних між собою джерел у Державній прикордонній службі.

Згідно з цим документом, недійсними визнали закордонні паспорти колишнього очільника ГУР Міноборони Василя Бурби, розвідників Юрія Семенюка, Романа Червінського, Ігоря Дзери та ще одного офіцера, який попросив журналістів не розкривати його ім’я.

Шостий документ у списку анульованих паспортів на ім’я Василя Месхі – це документ-прикриття, який мав Василь Бурба, повідомляють журналісти.

Усі розвідники, яким у лютому 2021 року анулювали паспорти, – безпосередні організатори та учасники спецоперації із затримання «вагнерівців», яка була зірвана у липні 2020 року.

У розслідуванні йдеться, що саме на підставі цього листа на бланку ДМС 1 травня 2021 прикордонники відмовили у виїзді одному з вищезгаданих розвідників Юрію Семенюку, який хотів сісти на літак до Єгипту. Тоді ж у нього вилучили його закордонний паспорт і пізніше повернули порізаним.

Радіо Свобода звернулося із запитом до Державної міграційної служби. Там офіційно відповіли, що лист, на який посилались прикордонники, відмовляючи у виїзді Семенюку, із такими реквізитами та таким змістом у відомстві ніколи не готували і не надсилали до Держприкордонслужби.

У ДМС також зазначили, що не мають інформації про те, що паспорти п’ятьох експрацівників ГУР МОУ були оформлені із порушенням законодавства. Саме це, згідно з листом, було причиною визнання документів недійсними.

Державна служба спеціального зв'язку на запит журналістів підтвердила, що не здійснювала передачу кореспонденції із такими реквізитами ні каналами спецзв’язку, ані урядовим фельд’єгерським зв’язком, яким згідно з постановою Кабміну має передаватись спеціальна кореспонденція.

У відповідь на запит Радіо Свобода у Держприкордонслужбі повідомили, що лист-доручення від Міграційної служби про визнання недійсними паспортів їм надійшов 25 лютого звичайним поштовим зв’язком.

При цьому, у відомстві не змогли уточнити ані хто саме приніс цей лист, ані номер запису про це у реєстрі, ані будь-які інші деталі щодо поштового сервісу. Причиною назвали те, що конверт від листа не зберегли.

Радіо Свобода звернулося по коментарі до голови Держприкордонслужби Сергія Дейнека. У відповідь він направив журналістів до речника.

«Це не заборонено, щоб такі документи заходили, в тому числі, і поштовим зв’язком», – пояснив речник ДПСУ Андрій Демченко.

На питання, чи перевіряли у відомстві лист на достовірність, він відповів: «Оскільки на момент заходження документу, він [лист] мав усі належні реквізити, і застережень у наших співробітників, що він може мати якісь ознаки підробки, не було».

У відповідь на запит журналістів прикордонники також повідомили, що за результатами перевірки вони зрештою видалили записи про недійсність паспортів Юрія Семенюка та інших розвідників із міжвідомчої системи.

На думку колишнього розвідника Юрія Семенюка, рішення визнати його паспорт недійсним могло бути пов’язане з тим, що він та його колеги могли зустрітися із журналістом Bellingcat Христо Грозєвим, який займався розслідуванням обставин спецоперації із затримання «вагнерівців»: «Можливо, хтось вважав, що ми чи я особисто, чи цих п’ять чоловіків будемо шукати можливості зустрічі з Христо Грозєвим і летіти в Болгарію чи за кордон, не знаю».

Радіо Свобода звернулося до Офісу президента з проханням прокоментувати нові свідчення про імовірний адміністративний тиск на колишніх співробітників ГУР МОУ. А також попросили розповісти, що їм відомо про фальсифікацію листа, який став підставою анулювання паспортів розвідників, які звинувачують у зриві спецоперації саме ОП.

На момент публікації розслідування відповідь з Офісу президента не надійшла.

В оприлюдненому розслідуванні Bellingcat і російського видання The Insider йшлося про те, що ймовірна планована операція української розвідки із затримання російських найманців була зірвана після того, як Офіс президента Володимира Зеленського вирішив її перенести.

Згодом колишній начальник ГУР Міністерства оборони Василь Бурба в ефірі програми « Свобода слова із Савіком Шустером » заявив, що команду перенести спецоперацію у липні 2020 року дав президент, про що йому повідомив голова його офісу Андрій Єрмак.

Також він додав, що провал спецоперації стався через «людей, які знаходяться у владних кабінетах, які, на мою думку, зливають та передають інформацію ворогові».