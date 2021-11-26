Зеленський назвав «аферистом» ексголову ГУР Бурбу, який повідомляв про зрив операції щодо «вагнерівців»

Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяви колишнього начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Василя Бурби щодо зриву операції із затримання найманців приватної військової компанії «Вагнера».

Під час пресконференції 26 листопада президент заявив, що планував звільнити Бурбу після свого приходу на посаду в 2019 році, звинувативши його, зокрема, в блокуванні пересування протестувальників під час Революції гідності.

«Він бізнесмен, але це розвідка, це ж не Бесарабка. Всім відомо, що він займався таким бізнесом. Він отримував ту чи іншу інформацію і на цьому заробляв гроші. Такий керівник розвідки мене не влаштовував, не влаштовував і майбутнього міністра оборони Тарана», – стверджує Зеленський.

За його словами, розвідка та інші силові відомства мали інформацію про діяльність «вагнерівців», але не мали конкретних планів щодо них.

Згодом, додає президент, Бурба нібито запропонував йому інформацію щодо походження коронавірусу Sars-CoV-2, яка не підтвердилася.

«Я не знаю, за кого він нас мав, але в цей час стало остаточно зрозуміло, що товариш просто хоче пустити, як кажуть розвідники, торпеду. Ви розумієте, що це авантюрист і аферист?» – каже він.

За словами Зеленського, після цього Бурба запропонував операцію із затримання російських найманців. Він натомість спитав, чи можна ставити до відома президента Туреччини Реджепа Ердогана, і отримав негативну відповідь.

«Хочу знати: ось літак, який вилітає з Мінська, турецькі авіалінії – там будуть звичайні люди, громадяни Туреччини й не тільки, туристи, неважливо, понад 100 людей. А коли ви пропонуєте, щоб знизився літак і ми його приземлили в Україні, у мене запитання: а якщо бойовики захоплять літак? Він відповідає – може. А скажіть мені, будь ласка, а може бути таке, що вони заберуть літак і всі загинуть? Навіть краще, ми звинуватимо в цьому інших. Я сказав: «я вважаю, що це не наша операція, вона не продумана детально», – заявив президент.

Він додав, що відмовився погодити операцію, доки вона не буде «детально прорахована», і припустив, що вона погіршила б відносини з Туреччиною:

«Ердоган ніколи б нам це не пробачив. Я з ним обговорюю такі речі за закритими дверима, як він нам допомагає, я б ніколи не в’їхав у цю стіну. Тому я й кажу: ми не проводили цю операцію, нас втягнули… І коли він зрозумів, що його ідеї були хлопнуті й розколоті Росією, він вирішив злити цю інформацію. І ми з вами прекрасно розуміємо, через кого».

Водночас Зеленський заявив, що після публікації даних Бурбі запропонували охорону, від якої він відмовився.

«Отримали інформацію, що на нього готується замах, не всередині держави, слава Богу. Я сказав відповідним органам, попри все, надати йому «Альфу», все, що потрібно, потужну охорону. Він відмовляється, мені здається, що це помилка. Тому що те, що він говорить – є люди, яким вигідно, щоб із ним щось вийшло, щоб сказати, що ми, влада, щось зробили з ним», – додав президент.

Радіо Свобода наразі намагається отримати реакцію Василя Бурби.

В оприлюдненому 16 листопада розслідуванні Bellingcat і російського видання The Insider йдеться про те, що ймовірна планована операція української розвідки із затримання російських найманців була зірвана після того, як Офіс президента України Володимира Зеленського вирішив її перенести.

За словами ексголови ГУР Міноборони Василя Бурби, на якого посилався Bellingcat, голова ОП Андрій Єрмак запропонував перенести операцію на тиждень після того, як стало відомо про угоду щодо припинення вогню. Бурба натомість пропонував затримати операцію на чотири дні. Зрештою її вирішили перенести на п’ять днів.

Bellingcat зазначає, що не зміг підтвердити факти цих переговорів у Офісі президента.

Пізніше нинішній начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак не міг втручатися у проведення будь-якого спеціального заходу у справі «вагнерівців».