ДБР допитає Єрмака у справі «вагнергейту» – Сухачов

У Державному бюро розслідувань повідомили, що мають намір викликати на допит керівника Офісу президента Андрія Єрмака. При цьому, як заявив виконувач обов’язків директора ДБР Олексій Сухачов, слідство наразі не має «жодного факту чи доказу» щодо причетності Єрмака до зриву спецоперації із захоплення «вагнерівців».

«Ми у своїй роботі керуємося фактами і доказами. На сьогодні жодного факту чи доказу інформації, про яку ви запитуєте (про причетність Андрія Єрмака – ред.), слідство не отримувало. Протягом днів ми будемо викликати пана Єрмака на допит. Чому ми робимо це сьогодні? Тому що ми очікуємо певну інформацію від наших колег із правоохоронних органів найближчими днями. Будемо запрошувати на допит пана Єрмака, про що повідомить, вважаю, суспільство він особисто і ми, якщо буде такий запит», – сказав Сухачов в ефірі телеканалу «1+1» ввечері 25 листопада.

В оприлюдненому 16 листопада розслідуванні Bellingcat і російського видання The Insider йдеться про те, що ймовірна планована операція української розвідки із затримання російських найманців була зірвана після того, як Офіс президента України Володимира Зеленського вирішив її перенести.

За словами ексголови ГУР Міноборони Василя Бурби, на якого посилався Bellingcat, голова ОП Андрій Єрмак запропонував перенести операцію на тиждень після того, як стало відомо про угоду щодо припинення вогню. Бурба натомість пропонував затримати операцію на чотири дні. Зрештою її вирішили перенести на п’ять днів.

Радіо Свобода звернулося до Андрія Єрмака, щоб отримати коментар щодо цього розслідування, і чекає на відповідь.

Bellingcat зазначає, що не зміг підтвердити факти цих переговорів у Офісі президента.

Пізніше нинішній начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак не міг втручатися у проведення будь-якого спеціального заходу у справі «вагнерівців».