Мішель сказав Зеленському, що «треба терміново розмовляти між Козаком і Єрмаком чи в іншому форматі»

Президент України Володимир Зеленський обговорив із керівником Європейської Ради Шарлем Мішелем потенційні формати переговорів із Росією. Про це голова держави повідомив на пресконференції 26 листопада.

За словами Зеленського, він мав розмову з Мішелем та чинною канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель напередодні. Він розповів, що Мішель закликав його до «відвертої» комунікації з Москвою. Натомість Кремль, додає він, знаходить приводи для уникнення прямої зустрічі.

«Ми готові до розмови, ми не раз говорили: «не хочете зустрічі, давайте скажемо публічно, що Росія не готує повномасштабного вторгнення до України». Мені здається, що цей сигнал зараз був би важливий. Тому Шарль Мішель мені сказав, що нам треба формувати якісь кейси, як розмовляти далі», – сказав він.

Зеленський додав, що розраховує на кілька форматів, у тому числі – нормандський, який підтримує також Франція. Також Київ очікує на переговори між Сполученими Штатами та Росією.

«Ми розуміємо, що без України рішення про Україну не приймаються, але найголовнішим чи одним із головних питань все одно буде Україна. Ми також бачимо інший формат, також паралельний формат перемовин. І окремо те, про що сказав Шарль Мішель і про що ми говорили: треба терміново розмовляти між головами адміністрацій, між (заступником голови адміністрації президента Росії Дмитром – ред.​) Козаком і Єрмаком чи в будь-якому іншому форматі. Це те, що він мені сказав – терміново, щоб Європа, всі бачили, що, якщо люди спілкуються, значить, ескалації повномасштабної не буде», – сказав він.

Він додав, що погоджується з цією думкою і подібні контакти, в особистому чи телефонному режимі, повинні відбутися «найближчим часом».

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Востаннє радники керівників України, Франції, Німеччини та Росії мали онлайн-зустріч у листопаді 2020 року. До цього лідери «нормандської четвірки» зустрічалися у Парижі у грудні 2019 року після трирічної перерви.

У травні 2021 року міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав в інтерв’ю Радіо Свобода, що наразі «живим є по суті тільки «нормандський формат» на рівні радників, де Україну якраз представляє Андрій Єрмак, а Росію – Дмитро Козак».

Переговорами в «нормандському форматі» називають чотиристоронню зустріч лідерів України, Німеччини, Франції та Росії щодо припинення збройного протистояння на Донбасі. Уперше переговори такого формату відбулися в червні 2014 року на відзначенні ювілею висадки військ союзників у Нормандії.