«Працюватимемо з новим урядом Німеччини щодо «Північного потоку-2» – голова МЗС про коаліцію у ФРН

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував новукоаліційну угоду, яку уклали три партії Німеччини під керівництвом соціал-демократа Олафа Шольца.

За словами міністра, він «позитивно» оцінює частини угоди, присвячені Україні та Росії, які містять «дуже чіткі формулювання щодо Російської Федерації». Натомість Кулеба менш оптимістичний щодо позиції нового уряду по російському газопроводу «Північний потік-2».

«Стримано оцінюю частину, присвячену геополітичним енергетичним проєктам, які реалізуються в Європі. Безумовно, ми б хотіли бачити більш чітку й принципову позицію щодо «Північного потоку-2». Але ми розуміємо, що коаліційна угода – це завжди певний компроміс і будемо й надалі працювати з німецькими партнерами, з новим урядом Німеччини щодо «Північного потоку-2», – сказав він.

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Голова МЗС зазначив, що мав «дуже добрий контакт» із німецьким колегою Гейко Маасом, але наразі кандидатура його наступника офіційно не затверджена.

«Поки що є лише повідомлення ЗМІ, тому, думаю, зарано зараз коментувати, як складуться відносини. Але, якщо це буде пані Анналена Бербок, то в мене з нею вже був контакт, ми спілкувалися ще в її статусі кандидатки на посаду канцлера до виборів. Я буду радий продовжити спілкування з нею або з будь-яким іншим очільником німецького МЗС», – зазначив Кулеба.

За його словами, Київ не очікує радикальних змін у зовнішній політиці Берліна, і коаліційна угода підтверджує, що їх, скоріш за все, не буде. Міністр звернув увагу на частину угоди, в якій Німеччина висловлює підтримку євроінтеграційним прагненням України.

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За його словами, українські дипломати працювали над збереженням цього формулювання:

«На кожній зустрічі з представниками Бундестагу ми говорили про те, що в коаліційній угоді обов’язково має зберегтися підтримка європейських прагнень України. Ми дуже раді бачити, що ця теза знайшла своє відображення».

Кулеба також пообіцяв, що його відомство обговорюватиме з новим урядом Німеччини постачання зброї Україні, тому що «немає жодних політичних, правових чи моральних обмежень для цього».

Три партії, що пройшли в Бундестаг – Соціал-демократична партія, «зелені» та «Вільні демократи» – через майже вісім тижнів після національних виборів домовилися про створення владної коаліції 24 листопада.