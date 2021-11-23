Росія «відріже» Україну від транзиту, щойно «Північний потік-2» запрацює – високопосадовець ЄС

Україні варто готуватися до того, що Росія припинить транзит газу через Україну, щойно газопровід «Північний потік-2» запрацює. Про це в розмові з Радіо Свобода заявив 23 листопада високопосадовець однієї з європейських інституцій (який просив не називати його імені), відповідаючи на запитання про розвиток подій після запуску російського газогону.

«Європейські інституції робитимуть усе можливе для збереження транзиту разу через Україну, оскільки це найкоротший та найдешевший шлях. Робитимуть усе для того, щоб Україна залишалася транзитною державою. Україна також робитиме все від неї залежне. Але ось моя особиста думка – відтоді, як президент США Джо Байден домовився з канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель щодо добудови «Північного потоку-2», стало очевидно: коли одного дня російський газогін запрацює, Росія відріже Україну від транзиту газу, і до цього потрібно готуватися», – визнав високопосадовець.

Водночас він додав, що ЄС «застосовуватиме весь свій вплив на Росію», щоб вона виконала його умову: збереження транзиту газу через Україну.

Співрозмовник Радіо Свобода також додав, що Росія штучно впливає на підвищення цін, доки не відбудеться запуск її газогону, однак це не єдиний чинник: до стрибка цін на блакитне паливо додалися також торговельна війна між Австралією та Китаєм та зміна погоди в низці регіонів світу.

«Але вплив Кремля є очевидним», – уточнив посадовець ЄС, додавши, що рекордні ціни на енергоресурси вже погіршили добробут громадян в усій Європі.

Раніше про такі чинники, які призвели до стрімкого подорожчання газу, Радіо Свобода говорив енергетичний експерт Сергій Дяченко.

Тим часом Україна веде переговори з ЄС про більш активне використання українських підземних газосховищ, які є найбільшими в Європі, для зберігання газових резервів країн Євросоюзу, повідомляє Оператор ПСГ, компанія «Укртрансгаз». Наразі західні компанії зберігають в українських ПСГ близько 3 мільярдів кубометрів газу, або 10% від їхнього корисного об’єму. Для забезпечення українських потреб на зиму вистачає менш ніж половини об’єму ПСГ, тож решта може приносити прибуток як місце зберігання газу іноземних гравців газового ринку – про таку можливість уже писало Радіо Свобода.

Належна російському «Газпрому» компанія-оператор газопроводу «Північний потік-2» повідомила 4 жовтня, що перша нитка трубопроводу, прокладеного з Росії до Німеччини дном Балтійського моря, почала заповнюватися газом. Це при тому, що 25 серпня оператор трубопроводу «Північний потік-2» програв судовий розгляд у Німеччині щодо підпорядкування вимогам газової директиви Європейського союзу до трубопроводу.

Газопровід загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів на рік повинен доставляти паливо безпосередньо з Росії до Німеччини дном Балтійського моря, в обхід України. Багато країн світу розглядають його як загрозу економічній безпеці Європи і важіль для тиску Москви на Київ. У Росії таку постановку питання відкидають.

Зараз значна частина російського газу в Європу поставляється територією України. Вашингтон і низка країн Євросоюзу вважають, що будівництво гілки в обхід країни дозволить Москві посилити тиск на Київ і посилить залежність країн ЄС від російських поставок. «Газпром» у відповідь звинувачує США в недобросовісній конкуренції.