Німеччина: канцлер Олаф Шольц очолить трипартійну коаліцію – угода

Новий канцлер Німеччини Олаф Шольц очолить правлячу коаліцію трьох партій за угодою, яка поклала край 16-річному правлінню на чолі з Анґелою Меркель.

Майже через два місяці після того, як лівоцентристська Соціал-демократична партія (СДПН) Шольца здобула перемогу над консервативним блоком Меркель ХДС/ХСС, він очолить уряд разом із партією «зелених» та ліберальними «Вільними демократами».

Амбітні плани переходу Німеччини на «зелену» економіку становлять велику частину коаліційної угоди, причому сторони мають на меті припинити використання вугілля до 2030 року – на вісім років раніше запланованого.

Сторони також планують використовувати 2% території Німеччини для виробництва вітрової енергії та зосередитися на водневій енергетиці. Вони планують до 2030 року підняти частку відновлюваних джерел електроенергії до 80% всього виробництва.

Політична дорожня карта коаліції також передбачає зобов’язання відновити конституційно закріплений ліміт боргу країни на 2023 рік, а також пропозицію легалізувати продаж канабісу в ліцензованих закладах.

Шольц підкреслив важливість «суверенної Європи», дружби з Францією та партнерства зі Сполученими Штатами як ключових наріжних каменів зовнішньої політики уряду.

«Нас об’єднує бажання зробити цю країну кращою», – сказав він про соціал-демократів та їхніх партнерів, пообіцявши здійснювати «політику з великим впливом».

Німеччина має найбільшу економіку в Європі, а це означає, що рішення, ухвалені новим урядом, матимуть великий вплив на її сусідів.

Три партії, що пройшли в Бундестаг, через майже вісім тижнів після національних виборів домовилися про створення владної коаліції 24 листопада.

Повноваження Меркель офіційно вже припинилися, проте вона продовжує виконувати свої обов’язки до того, як буде сформовано новий уряд.