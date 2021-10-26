Німеччина: повноваження Меркель офіційно завершені, тепер вона в.о. канцлера до формування нового уряду

Повноваження Ангели Меркель на посаді федерального канцлера Німеччини офіційно завершені. У вівторок президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр подякував їй та уряду за роботу і вручив документи про закінчення повноважень.

«Це канцлерство, яке можна віднести до найзначніших в історії цієї республіки», – сказав Штайнмаєр у вівторок у бундестазі.

26 жовтня відбулося перше організаційне засідання нового німецького парламенту.

Тепер Меркель та інші члени уряду ФРН виконуватимуть свої функції як виконувачі обов’язків, поки не буде сформовано новий уряд.

Парламентські вибори в Німеччині відбулися 26 вересня, де перемогла Соціал-демократична партія Німеччини на чолі з Олафом Шольцем. Раніше Шольц заявив, що остаточну коаліційну угоду очікують укласти до католицького Різдва.