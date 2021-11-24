У Німеччині три партії домовилися про коаліцію

Три партії, що пройшли в Бундестаг, через майже вісім тижнів після національних виборів домовилися про створення владної коаліції. Лідер Соціал-демократичної партії Німеччини Олаф Шольц має замінити Анґелу Меркель на посаді федерального канцлера Німеччини.

Офіційно угоду оприлюднять 24 листопада о 16:00 за київським часом на спільній пресконференції трьох партій – Соціал-демократів, «Зелених» і Вільних демократів, повідомляє агентство DPA.

За підсумками виборів до Бундестагу, соціал-демократи посіли перше місце, випередивши Блок християнських демократів, до якого належить чинна канцлер Анґела Меркель, і з яким вони нині формують уряд.

Вибори до Бундестагу відбулися наприкінці вересня.

Повноваження Меркель офіційно вже припинилися, проте вона продовжує виконувати свої обов’язки до того, як буде сформовано новий уряд.