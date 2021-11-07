Меркель заявила, що не буде займатися політикою і вирішувати політичні конфлікти, як піде з посади

Виконувачка обов’язків канцлера Німеччини Анґела Меркель, яка незмінно очолювала уряд цієї країни з 2005 року, в інтерв’ю DW заявила, що не буде займатися політикою, коли полишить посаду.

«Я завжди намагалася досягати компромісів, навіть якщо це потребувало багато часу. І зазвичай ми їх (компроміси – ред.) знаходили. Щодо запитання про подальші плани: політикою я більше займатися не буду. Я не буду вирішувати політичні конфлікти, роблю і так це вже багато років: 16 років як федеральна канцлерка, із задоволенням на рівні Європейського союзу, на міжнародному рівні. Я завжди виступала за мультилатеризм. А зараз ще не знаю, що робитиму далі. Спочатку відпочину і подивлюся, що спаде на думку», – зауважила Меркель.

Про те, що навіть після полишення посади Меркель може бути корисною, наприклад, Україні для переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним, зокрема, говорив в ефірі програми Радіо Свобода «Свобода Live» Павло Клімкін, ексміністр закордонних справ України: «Путін поважає Меркель. А Меркель може говорити з Путіним. Вона – одна з небагатьох, кого в принципі поважає Путін... У Меркель стосовно нас (України – ред.) була емоція позитивна. Вона вважала, що це частина її завдання».

Із 2014 року Меркель, зокрема, брала участь у переговорах «нормандської четвірки» щодо припинення збройного протистояння на Донбасі.

Повноваження Ангели Меркель на посаді федерального канцлера Німеччини офіційно завершилися 26 жовтня. Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що «це канцлерство, яке можна віднести до найзначніших в історії цієї республіки».

Меркель та інші члени уряду ФРН виконуватимуть свої функції як виконувачі обов’язків, поки не буде сформовано новий уряд.

Парламентські вибори в Німеччині відбулися 26 вересня, де перемогла Соціал-демократична партія Німеччини на чолі з Олафом Шольцем. Раніше Шольц заявив, що остаточну коаліційну угоду очікують укласти до католицького Різдва.