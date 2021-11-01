Зеленський  обговорив із Меркель ситуацію на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський обговорив із виконувачкою обов’язків канцлера Німеччини Анґелою Меркель безпекову ситуацію на сході України та енергетичну кризу в Європі. Зустріч відбулася на полях Конференції ООН з питань зміни клімату у Глазго (Велика Британія), повідомляє глава української держави у твітері.

«Під час зустрічі у Глазго з Анґелою Меркель обговорили поточну безпекову ситуацію на Донбасі та перебіг переговорів для встановлення миру, енергетичну кризу у Європі та шляхи її подолання, а також актуальні питання відносин України й Німеччини», – зазначив Зеленський.

У Глазго під егідою ООН розпочалася кліматична конференція СОР-26, що триватиме до 12 листопада. 1 і 2 листопада в ній беруть участь понад 100 глав держав.