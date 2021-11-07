Речник Зеленського заявив, що «нормандський формат» – «під великим питанням»

Продовження «нормандського формату» перебуває «під великим питанням». Про це прессекретар президента України Сергій Никифоров заявив в ефірі телеканалу «Дом».

«Сам «нормандський формат, його продовження – під великим питанням. Ніяк не можуть домовитися щодо наступного саміту в «нормандському форматі» на найвищому рівні, навіть міністри поки не зустрічаються. Тобто тут і політична частина, політичний порядок «нормандського формату» – під великим питанням», – сказав Никифоров.

У середині жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна разом із Німеччиною та Францією готова якнайшвидше провести зустріч глав держав у «нормандському форматі».

Наприкінці жовтня очільник російського МЗС Сергій Лавров заявив, що Москва передала партнерам свої пропозиції щодо змісту нової зустрічі в «нормандському форматі» та очікує на їхню реакцію. Крім того, додав, що «зустріч заради зустрічі нам не потрібна», і знову звинуватив Україну в небажанні врегулювати конфлікт на Донбасі.

У відповідь українське МЗС наголосило, що Україна готова спілкуватися в «нормандському форматі» без будь-яких попередніх умов. За словами українських дипломатів, Київ постійно пропонує кроки щодо досягнення миру на Донбасі, але Москва постійно їх ігнорує.

Востаннє радники керівників України, Франції, Німеччини та Росії мали онлайн-зустріч у листопаді 2020 року. До цього лідери «нормандської четвірки» зустрічалися у Парижі у грудні 2019 року після трирічної перерви.

Переговорами в «нормандському форматі» називають чотиристоронню зустріч лідерів України, Німеччини, Франції та Росії щодо припинення збройного протистояння на Донбасі. Уперше переговори такого формату відбулися в червні 2014 року на відзначенні ювілею висадки військ союзників у Нормандії. Першими учасниками такого обговорення були тодішні президенти України та Франції Петро Порошенко та Франсуа Олланд, тодішня канцлерка Німеччини Анґела Меркель та російський лідер Володимир Путін.