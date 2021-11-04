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Макрон вручив Меркель найвищу нагороду Франції

Орден Почесного легіону – найвища нагорода Франції

Президент Франції Емманюель Макрон нагородив в.о.канцлера Німеччини Ангелу Меркель орденом Почесного легіону. На церемонії вручення ордена Макрон зазначив, що Меркель, попри різні потрясіння, сприяла збереженню європейської єдності.

Орден Почесного легіону – найвища нагорода Франції. Він заснований 1802 року Наполеоном Бонапартом. Нагороди здобувають військові та цивільні особи за видатні заслуги перед країною. Орден можна вручати й іноземцям.

Наприкінці вересня у Німеччині відбулися вибори. Вперше за 16 років Ангела Меркель не бере участі у формуванні уряду. Ще до виборів вона повідомила, що має намір залишити свою посаду.

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