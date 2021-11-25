У США сенатори закликали збільшити постачання летальної зброї Україні

Американські сенатори республіканець Роб Портман і демократка Джин Шахін закликають збільшити постачання летальної зброї до Києва на тлі повідомлень про накопичення російських військ біля кордону України, пише видання Politico.

Портман і Шахін пропонують виділити 350 мільйонів доларів Пентагону для надання військової допомоги Україні.

Пропозиція сенаторів передбачає збільшення військової допомоги Україні на 100 мільйонів доларів порівняно із сумою, яку запросила адміністрація Джо Байдена. Із них на летальну зброю мають піти 125 мільйонів (порівняно з колишніми 75 млн).

Відповідаючи на запитання про передачу більше летальної зброї, високопоставлений чиновник адміністрації заявив, що США «продемонстрували, що готові використовувати низку інструментів для боротьби зі шкідливими діями Росії, і ми без вагань використовуватимемо ці та інші інструменти в майбутньому», пише видання.

Раніше телеканал CNN із посиланням на обізнані джерела повідомив, що адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість відправлення військових радників і додаткового обладнання, зокрема озброєння, в Україну на тлі побоювань через нарощування Росією сил поблизу українського кордону.

За даними телеканалу, допомога може передбачати відправлення в Україну протитанкових ракет Javelin, а також мінометів.

Крім того, розглядається можливість відправити системи протиповітряної оборони, такі як ракети Stinger, а Міністерство оборони США наполягає на тому, щоб деяке обладнання, яке мало вирушити в Афганістан, як, наприклад, вертольоти Мі-17, замість цього відправили в Україну.

Тим часом, джерела телеканалу кажуть, що деякі чиновники адміністрації стурбовані, що Росія може оцінити відправку військової техніки як серйозну ескалацію. І хоча США готові направити в регіон кілька військових радників, невідомо, чи хтось поїде до самої України, кажуть джерела.

У Пентагоні відмовилися коментувати повідомлення телеканалу CNN.

Як повідомило минулого тижня американське видання Bloomberg, розвідка США поділилася з європейськими союзниками розвідувальними даними, які свідчать про ймовірну підготовку Росії до масштабного вторгнення на неокуповану територію України з кількох напрямків.

Згідно з матеріалом, зібрані дані свідчать про підготовку російських військ до «стрімкого, масштабного просування на територію України з кількох локацій, якщо президент (Росії – ред.) Володимир Путін вирішить напасти», заявляють журналісти з посиланням на обізнані джерела.

Розвідувальні дані нібито передали кільком країнам-союзницям США по НАТО протягом останнього тижня, аби обґрунтувати побоювання Вашингтона щодо намірів Москви. Як повідомили дипломатичних представників, за оцінками США, Путін може «розглядати вторгнення на початку наступного року в той час, як його війська знову збираються біля кордону».

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Президент України Володимир Зеленський заявив 10 листопада, що біля кордону з Україною перебувають майже 100 000 російських солдатів і що західні країни передають офіційному Києву інформацію про активні пересування російських військ поблизу українського кордону.

Франція та Німеччина 15 листопада застерегли Росію від заподіяння шкоди територіальній цілісності України – на тлі великої та незвичайної концентрації російських військ поблизу українських кордонів.

Генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив 16 листопада, що альянс продовжує тісно співпрацювати з Україною й надавати їй політичну й практичну підтримку.