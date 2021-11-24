У Пентагоні відмовилися коментувати повідомлення про можливу відправку озброєння в Україну

У Пентагоні відмовилися коментувати повідомлення телеканалу CNN, який з посиланням на джерела в адміністрації США заявив, що на тлі посилення загрози російського вторгнення Білий дім розглядає можливість відправити до України додаткове озброєння і військових радників.

Як повідомляє «Голос Америки», офіційний представник Міністерства оборони США Антон Семельрот заявив, що «зараз» Пентагон не може анонсувати факт надання військової допомоги Україні.

«Як ми завжди говорили, ми постійно оцінюємо конкретні вимоги до [посилення обороноздатності] українських Збройних сил», – додав Семельрот.

Представник Пентагону нагадав, що, починаючи з 2014 року, США надали Україні допомогу у сфері безпеки на загальну суму понад 2,5 мільярди доларів, лише цього року на ці цілі було виділено 400 мільйонів доларів.

Тим часом, у Кремлі 23 листопада заявили, що Росія не має наміру «ні на кого нападати» і не виношує «будь-яких агресивних планів».

Телеканал CNN із посиланням на обізнані джерела напередодні повідомив, що адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість відправлення військових радників і додаткового обладнання, зокрема озброєння, в Україну на тлі побоювань через нарощування Росією сил поблизу українського кордону.

За даними телеканалу, допомога може передбачати відправлення в Україну протитанкових ракет Javelin, а також мінометів.

Крім того, розглядається можливість відправити системи протиповітряної оборони, такі як ракети Stinger, а Міністерство оборони США наполягає на тому, щоб деяке обладнання, яке мало вирушити в Афганістан, як, наприклад, вертольоти Мі-17, замість цього відправили в Україну.

Тим часом, джерела телеканалу кажуть, що деякі чиновники адміністрації стурбовані, що Росія може оцінити відправку військової техніки як серйозну ескалацію. І хоча США готові направити в регіон кілька військових радників, невідомо, чи хтось поїде до самої України, кажуть джерела.

Як повідомило минулого тижня американське видання Bloomberg, розвідка США поділилася з європейськими союзниками розвідувальними даними, які свідчать про ймовірну підготовку Росії до масштабного вторгнення на неокуповану територію України з кількох напрямків.

Згідно з матеріалом, зібрані дані свідчать про підготовку російських військ до «стрімкого, масштабного просування на територію України з кількох локацій, якщо президент (Росії – ред.) Володимир Путін вирішить напасти», заявляють журналісти з посиланням на обізнані джерела.

Розвідувальні дані нібито передали кільком країнам-союзницям США по НАТО протягом останнього тижня, аби обґрунтувати побоювання Вашингтона щодо намірів Москви. Як повідомили дипломатичних представників, за оцінками США, Путін може «розглядати вторгнення на початку наступного року в той час, як його війська знову збираються біля кордону».

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Президент України Володимир Зеленський заявив 10 листопада, що біля кордону з Україною перебувають майже 100 000 російських солдатів і що західні країни передають офіційному Києву інформацію про активні пересування російських військ поблизу українського кордону.

Франція та Німеччина 15 листопада застерегли Росію від заподіяння шкоди територіальній цілісності України – на тлі великої та незвичайної концентрації російських військ поблизу українських кордонів.

Генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив 16 листопада, що альянс продовжує тісно співпрацювати з Україною й надавати їй політичну й практичну підтримку.