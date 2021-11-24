Американське посольство попередило громадян США про незвичайну активність Росії біля кордонів України

Посольство США в Україні в рекомендаціях щодо подорожей попередило громадян США про незвичайну військову активність Росії поблизу кордонів України і в окупованому Криму.

«Громадянам США повідомляють, що є свідчення про незвичайну військову активність Росії біля кордонів України і в окупованому Криму, що викликає занепокоєння. Рекомендації з подорожей в Україну залишаються на рівні 4 - не подорожувати до Криму через зловживання з боку російської окупаційної влади, у східні частини Донецької та Луганської областей через збройний конфлікт і загалом в Україну через COVID-19», – ідеться в повідомленні, оприлюдненому 24 листопада на сайті посольства США в Україні.

У дипломатичному представництві також нагадують громадянам США, що умови безпеки на кордоні можуть змінитися «за коротким повідомленням або без будь-якого повідомлення».

Кілька американських засобів інформації впродовж листопада повідомили, що розвідка США вважає ймовірним вторгнення Росії в Україну. Москва може розпочати наступ з білоруської території та з анексованого Криму, стверджують джерела агентства Bloomberg. Передбачається, що у вторгненні братимуть участь 100 батальйонно-тактичних груп чисельністю 100 тисяч осіб. Про загрозу вторгнення заявляє і офіційний Київ. Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов вважає, що вторгнення може розпочатися у січні чи лютому 2022 року.

Окрім загрози прямого вторгнення, західні ЗМІ пишуть і про те, що Росія може спробувати посіяти в країні хаос, який міг би призвести до зміни керівництва України на проросійське.

У Кремлі називають повідомлення про підготовку вторгнення «вкидами» і не виключають, що це «камуфляж для прикриття агресивних помислів».