Ахметов назвав закиди Зеленського на свою адресу «суцільною брехнею»

Олігарх Рінат Ахметов у коментарі Радіо Свобода заперечив інформацію, оприлюднену президентом Володимиром Зеленським, про свою причетність до підготовки держперевороту.

«Інформація, оприлюднена Володимиром Зеленським про нібито втягування мене в якийсь держпереворот, є суцільною брехнею. Мене обурює поширення цієї брехні, незалежно від того, якими мотивами керується Президент».

Він також наголосив, що його позиція – «незалежна демократична та цілісна Україна з Кримом та моїм рідним Донбасом» – залишається незмінною і він її підтверджує своїми діями.

«Як громадянин України, найбільший інвестор, платник податків і роботодавець країни і далі захищатиму вільну Україну, вільну економіку, демократію та свободу слова. І зроблю все від себе залежне, аби авторитаризму та цензури в Україні не було», – зазначив Ахметов у письмовому коментарі Радіо Свобода.

Раніше сьогодні президент України Володимир Зеленський на пресмарафоні заявив, що має інформацію про підготовку на 1-2 грудня за участю «представників Росії» спроби державного перевороту в Україні.

Володимир Зеленський дослівно сказав: «У нас є не тільки агентурна інформація, в нас є навіть звукова інформація, де представники з України, скажімо так, з представниками з Росії обговорюють участь Ріната Ахметова (олігарх – ред.) у державному перевороті в Україні, що буде залучено мільярд доларів».

Водночас президент наголосив, що бізнесмена Ріната Ахметова «підставляють» і що його оточення «його втягує в цю війну», і це «велика помилка».

«Я вважаю, що це підстава бізнесмена Ріната Ахметова. Я вважаю, що це є операція, його втягують у війну проти держави України. Вважаю, що він розпочав її, вважаю, що, на жаль, це буде його велика помилка, тому що не можна воювати проти свого народу, проти президента, обраного народом України», – сказав Зеленський.

Президент додав, що запрошує Ахметова до свого офісу для бесіди з огляду на наявну інформацію. «Я запрошую його на Банкову, послухати ту інформацію, якою можна поділитись, або до відповідних органів», – сказав Зеленський.

«Я в державні перевороти не вірю, і не вважаю, що Ахметов прямо побіжить, бо це буде його фатальна помилка», – додав президент.

Рінат Ахметов – найбагатша людина України.

Гірничо-металургійний комплекс, енергетичні та страхові компанії, банк, медіа, транспортний бізнес, сільське господарство, елітна нерухомість – усе це сфери його інтересів. Головний актив, у якому Ахметов їх сконцентрував, – найбільша фінансово-промислова група України SCM.

Окрім того, Ахметов має футбольний клуб «Шахтар», благодійний фонд свого імені та холдинг «Медіа Група Україна» (до нього, зокрема входять телеканали «Україна» та «Україна 24»).

За останній рік Ахметов майже утричі збільшив свій капітал і нині його статки оцінюють у 7,6 мільярда доларів.

Сам він не вважає себе олігархом, пояснюючи, що є інвестором.

У січні минулого року програма «Схеми» опублікувала розслідування «Україна-США: подвійні правила олігарха Ахметова», в якому, зокрема, йшлося про те, як «у США його компанії платять мільйони доларів у разі порушення вимог безпеки на своїх підприємствах, а в Україні до відповідальності найчастіше притягують хіба що пересічних працівників його заводу».

У жовтні минулого року журналісти програми «Схеми» зафіксували, як перший помічник президента України Сергій Шефір таємно приїжджав до маєтку олігарха Ріната Ахметова під Києвом.

У листопаді цього року «Бігус.Інфо» розповіли про те, що урядовий законопроект №5600, який позиціонувався як антиолігархічний, на шляху від Кабміну до Верховної Ради втратив практично всі норми, які збільшували податки для великих компаній, зокрема й бізнесу Ріната Ахметова. Журналісти пов'язують це з впливом, який чинило, зокрема, і оточення олігарха на процес ухвалення цього законопроєкту.

Водночас сам Рінат Ахметов у коментарі Радіо Свобода зазначив, що «закони не мають бути «проти або за Ахметова», закони мають бути на користь кожного українця і відповідати кращим світовим практикам».

Ще раніше у коментарі Радіо Свобода він заперечував як свій зв’язок із політичною діяльністю будь-кого з парламентарів, так і свій вплив на політичні процеси, наголошуючи, що наразі не займається політикою.