Пєсков заперечив слова Зеленського щодо участі Росії у можливому держперевороті в Україні

Речник президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував заяву президента України Володимира Зеленського про роль Росії у підготовці в Україні можливого державного перевороту.

«Росія не мала жодних планів брати участь. І Росія ніколи не займається взагалі такими справами», – сказав Пєсков в коментарі російським ЗМІ.

Раніше сьогодні президент України на пресмарафоні заявив, що має інформацію про підготовку на 1-2 грудня за участю «представників Росії» спроби державного перевороту в Україні. Володимир Зеленський дослівно сказав: «У нас є не тільки агентурна інформація, в нас є навіть звукова інформація, де представники з України, скажімо так, з представниками з Росії обговорюють участь Ріната Ахметова (олігарх – ред.) у державному перевороті в Україні, що буде залучено мільярд доларів». Рінат Ахметов заяву голови держави наразі не коментував.