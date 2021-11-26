Зеленський «хотів би, щоб новий канцлер Німеччини був більш чітким щодо членства України в ЄС»

Президент Володимир Зеленський сподівається на підтримку нового уряду Німеччини в досягненні енергетичної безпеки та євроінтеграції України. Про це він розповів під час прес-марафону 26 листопада, коментуючи коаліційну угоду нового німецького уряду.

Зеленський вказав на участь Німеччини в досягненні домовленостей України з Росією про транзит газу взимку 2021 року, і висловив сподівання на таку допомогу в майбутньому. Водночас він нагадав про газопровід «Північний потік-2», який є «великою трагедією» для України.

«Ми можемо отримати ще один ресурс, яким буде користуватися Росія в перемовному дипломатичному процесі між нашими країнами. Тому я хочу, щоб там все було згідно з законодавством, щоб ми були захищені, а Сполучені Штати робили все, щоб не знімати санкції. Ви ж дивитеся, що ми робимо все, щоб забезпечити енергобезпеку України. Самі не зможемо», – сказав Зеленський.

Він припустив, що завдяки Німеччині Київ міг би отримати подальші «чотиристоронні чи тристоронні» домовленості щодо продовження транзиту газу.

Зеленський також назвав позиції Німеччини та Франції вирішальними для рішення щодо вступу України до Європейського Союзу.

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«Всі грають велику роль, у всіх є право голосу, але багато країн дивиться, як на це дивляться Франція і Німеччина. Я б дуже хотів, щоб новий канцлер Німеччини був більш чітким щодо членства України в ЄС і не боявся зворотної реакції на це інших держав, які проти цього. В цьому, я думаю, вони могли б допомогти», – припустив він.

Президент також привітав призначення члена партії «Зелених» Роберта Хабека міністром економіки Німеччини.

«Я відчуваю цю людину, дуже вірю в те, що він нам допоможе. Питання не тільки в тому, що в нас співпадають думки щодо «Північного потоку-2», питання ж не тільки в трубі, а в загрозі. У нас в принципі, мені здається, гарне розуміння кроків, спрямованих на безпеку для України, для Європи і на майбутнє України поруч із іншими європейськими державами», – додав президент.

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Він додав, що особисто не знайомий із новим канцлером Німеччини Олафом Шольцем, але впевнений, що матиме з ним «нормальні відносини».

Три партії, що пройшли в Бундестаг, через майже вісім тижнів після національних виборів домовилися про створення владної коаліції 24 листопада. Повноваження Меркель офіційно вже припинилися, проте вона продовжує виконувати свої обов’язки до того, як буде сформовано новий уряд.