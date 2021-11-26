«Недоцільно втрачати потужну людину» – Зеленський про те, чому не звільняє Єрмака

Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому не звільняє голову свого Офісу Андрія Єрмака, попри вимоги громадськості. Під час пресконференції 26 листопада він заявив, що Єрмак має контакти з розвідками інших держав, хоча не уточнив, яких саме.

«З паном Єрмаком говорять на сьогодні не просто в діалозі, а в дуже потужному діалозі керівництва найкращих розвідок різних держав, всіх наших партнерів. Також голови апаратів різних президентів. Його знають повністю, його телефон, повірте мені, слухали й чули керівники всіх цих розвідок, вони б не сіли з ним за один стіл», – сказав він.

Зеленський також заявив, що Єрмак «повертав людей, яких власник вашого, до речі, каналу, колишній президент товариш Порошенко, повинен був, згідно зі своїми операціями, повернути додому», звертаючись до журналістки «5 каналу».

«Це зробив Єрмак, він повертав моряків, займався обміном, він дійсно провів разом із багатьма колегами дуже важливу операцію. Понад 100 людей були повернуті після нашої нормандської зустрічі. Тому, я вважаю, недоцільно втрачати потужну людину тільки тому, що пану Петру він не подобається», – додав президент.

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Голова держави також зазначив, що голова Офісу президента не має повноважень затверджувати операції на кшталт операції із затримання російських найманців.

Учасники акції протесту під ОП 21 листопада вимагали звільнити голову Офісу президента Андрія Єрмака до 1 грудня.

Колишній начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Василь Бурба 19 листопада заявив, що команду перенести операцію захоплення «вагнерівців» у липні 2020 року дав президент України і про це йому повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.