Ювілей Єрмака: з'явилися запитання до Офісу президента та реакції колишніх членів «команди Зеленського»

Про гучне святкування ювілею Андрія Єрмака в державній резиденції «Гута» розповіло журналістське розслідування «Української правди». Офіс президента заперечив висновки розслідувачів, як і сам Єрмак. У цих відповідях журналісти побачили, як мінімум, привід для нових запитань. Водночас колишні учасники «команди Зеленського» відреагували на ситуацію жартами стосовно президента.

Святкування ювілею Андрія Єрмака в державній резиденції «Гута» тривало впродовж кількох днів, заявляє «Українська правда», з посиланням на джерела у політичних колах. Згідно з розслідуванням, президент і голова його офісу прибули до Києва в неділю, у день народження, щоб відвідати офіційні заходи з нагоди Дня Гідності та Свободи.

«О 12-й президент нагороджує воїнів, а вже о першій гвинтокрил ДСНС злітає з бази рятувальників у Козині і за дві години здійснює посадку в Івано-Франківську», – йдеться в розслідуванні.

Оприлюднений матеріал наводить такі факти:

19 листопада літак Hawker 850XP (UR-WRS), що належить структурам близьким до Ігоря Коломойського когось перевозив до Івано-Франківська з Києва.

20 листопада резиденція «Гута» разом з готелем була закрита для відвідування. Навколо були десятки співробітників Держохорони.

21 листопада, у День Гідності та Свободи, з Івано-Франківська до Києва, а потім у зворотному напрямку перелітав вертоліт ДСНС. Час перельотів співпадає з графіком президента та голови його офісу.

22 листопада автомобіль медичного супроводу президента помітили на базі «Синьогора».

Того ж дня два гвинтокрила (ДСНС та військовий) летіли з резиденції «Гута» до Києва.

З цього журналісти зробили висновок:

Володимир Зеленський та Андрій Єрмак були разом з п’ятниці до понеділка, для пересування могли використовувати вертольоти державних структур, на що не мають права, та літак олігарха. Охорона президента, весь його кортеж, та державна резиденція були використані протягом кількох днів заради святкування ювілею державного чиновника Єрмака.

Офіс президент відреагував на оприлюднене розслідування. Відповідна заява наголошує, що чотириденного святкування не було, що вертольотами ДСНС гостей не возили, що президент у День Гідності та Свободи працював у Києві, але таки відбув до «Гути», а голова Офісу президента відзначив свій день народження у понеділок з батьками.

«І головне. Безумовно, не хотіли про це передчасно повідомляти, але наступного місяця відзначатиметься День працівників дипломатичної служби України. Зберуться – і саме в резиденції в Гуті – понад сто голів дипломатичних і консульських представництв України. Відбудеться спеціальний дипломатичний форум – з відповідною програмою. Підготовка до цього форуму на місці вже триває», – чомусь йдеться у заяві Офісу президента у фейсбуці.

Також Офіс президента скаржиться на автора розслідування Михайла Ткача через те, що він запізно спрямував відповідний офіційний запит, і ніби то саме тому не отримав відповіді до публікації матеріалу.

Після реакції ОП на розслідування, його автор Михайло Ткач в іронічні манері заявив, що знову хоче у Карпати.

«Треба частіше їздити в Карпати», – написав Ткач у фейсбуці.

Заява Офісу президента, яка мала на меті спростувати висновки розслідування, лише їх підтвердила, принаймні частково, вважає головна редакторка «Української правди» Севгіль Мусаєва. Поряд із тим, зауважує вона, допис лишає по собі низку запитань.

В Офісі не пояснюють, що голова держави робив у горах в такій складній внутрішній та зовнішній ситуаціях

«Також у повідомленні стверджується, що Андрій Єрмак святкував свій ювілей з батьками. Але чомусь у понеділок, тобто наступного дня після власне дня народження

При цьому в Офісі не пояснюють, що голова держави робив у горах в такій складній внутрішній та зовнішній ситуаціях (скоріше за все, медитував) і чому ж тоді не скористався своїм державним бортом?

Навіщо подорож до державної резиденції потрібно було приховувати та користуватися гвинтокрилами? Дуже цікаво», – йдеться у дописі на фейсбучній сторінці Мусаєвої.

Щодо запиту спрямованого Михайлом Ткачем до Офісу президента, головна редакторка «Української правди» зауважує, що установа мала 8-годинний робочій день для відповіді.

Без відповідей ОП лишилася ще низка запитань, зауважує головний редактор порталу «Цензор. Нет» Юрій Бутусов. Водночас шукати ці відповіді медійник пропонує вже правоохоронним органам.

На жодне запитання, на жоден логічний висновок, що витікає з репортажу Ткача, Офіс президента не відповів

«Репортаж «Української правди» про святкування дня народження головою Офісу президента Андрієм Єрмаком у державній резиденції «Синьогора» є вбивчою за значення заявою про злочин…

…Загалом, на жодне запитання, на жоден логічний висновок, що витікає з репортажу Ткача, Офіс президента не відповів. Однак такі запитання мають з’явитися в українських правоохоронних органів», – написав у фейсбуці Бутусов.

Тепер для Зеленського лише питання часу

Матеріал про святкування Ювілею Андрія Єрмака завдає удару по чинні владі, тим більш на тлі нещодавнього розслідування щодо так званої «справи «вагнерівців», вважає керівник проєкту «Главком» Віктор Шлінчак. На його думку, постраждають від цього удару рейтинги Володимира Зеленського.

«Падіння рейтингу просто неминуче. І, можливо, вже безповоротне. Тренд заданий. Кількість тих, хто «прозрів», зростатиме в геометричній прогресії – і соціологія має це зафіксувати за тиждень-два. Тепер для Зеленського лише питання часу – 2-3 чи чотири місяці, щоб залишитись біля розбитого корита», – зазначається у дописі Шлінчака у фейсбуці.

Усіх відповідей не дописі Офісу президента не знайшов і журналіст Сергій Руденко. Водночас він іронізує, що влада ще може врятувати ситуацію.

Треба створити ще одну ТСК на чолі із Безуглою, аби вона з'ясувала, чи був на святкуванні 50-річчя сам Єрмак

«Я думаю, у Раді треба створити ще одну ТСК на чолі із Безуглою, аби вона з'ясувала, чи був на святкуванні 50-річчя сам Єрмак. Мар'яна все розкладе і всім розкаже про цей спецзахід у президентській резиденції», – написав Руденко у фейсбуці.

Привід для гумору в розслідуванні «Української правди» та спроби Офісу президента його спростувати знайшов і попередній секретар РНБО Олександр Данилюк. Він проводить паралелі між президентом Володимиром Зеленським та президентом-втікачем Віктором Януковичем.

Проводилася генеральна репетиція термінової евакуації президента та керівника його Офісу з країни

«Насправді святкування дня народження Єрмака в держрезиденції у Гуті – це тільки прикриття. Проводилася генеральна репетиція термінової евакуації президента та керівника його Офісу з країни. За конспіративною легендою, у сумках були подарунки імениннику. За традицією – вертольотами. Згадуємо президентську резиденцію Януковича «Межигір'я» у лютому 2014-го», – йдеться на фейсбучній сторінці Данилюка.

На поезію, щоправда без рим, ситуація спонукала і попереднього голову Офісу президента. Андрій Богдан у фейсбуці запропонував «варіант фінальної пісні для зимового Кварталу 95»

«Прощальный Вечірній квартал. «Беги Вова беги», – підписав свою поезію Богдан.

У жанрі фотожаб на розслідування про святкування ювілею Андрія Єрмака у «Гуті» у фейсбуці відреагував політтехнолог Олексій Голобуцький.

Андрій Єрмак особисто також заперечив висновки розслідування. Водночас, він не розповів, де він перебував у свій день народження, в неділю, 21 листопада.

Лишень в понеділок заїхав до батьків. Вигріб від мами, що рідко у них буваю

«Цьогорічний ювілей я ніяк особливо не відзначав, лишень в понеділок заїхав до батьків. Вигріб від мами, що рідко у них буваю і що виглядаю втомленим. У вівторок виділив одну годину, щоб прийняти привітання від колег в Офісів Президента. Сподіваюся наступного разу все ж отримати запит завчасно. Або й навіть поспілкуватись з журналістом наживо», – написав у фейсбуці Єрмак.

Водночас Андрій Єрмак повторив тези викладені в заяві Офісу президента у фейсбуці. Зокрема підтвердив, що президент Володимир Зеленський подорожував до державної резиденції увечері в п’ятницю.