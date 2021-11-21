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Відео штовханини під Офісом президента в День Гідності та Свободи

Відео штовханини під Офісом президента в День Гідності та Свободи
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Відео штовханини під Офісом президента в День Гідності та Свободи

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Частина учасників акції на Майдані та панахиди на Алеї Героїв Небесної сотні прийшли до Офісу президента. Втім усіх до будівлі не підпустив кордон поліції. Частину активістів поліція пропустила, перевіривши речі, але організовану колону, без поверхневої перевірки, не пускали.

Учасники відмовилися показувати особисті речі, пояснюючи це тим, що це: «приниження усіх присутніх в День Гідності та Свободи». Окремі учасники та поліцейські обмінювалися особистими образами та погрозами, виникла штовханина.

Зрештою, правоохоронці знову почали пропускати людей по одному, за умови поверхневої перевірки. Під стінами Офісу президента учасники акції оголосили вимогу звільнити голову Офісу президента Андрія Єрмака до 1 грудня. Інакше обіцяють оголосити безстрокову акцію протесту з вимогою імпічменту президента Володимира Зеленського.

За повідомленням креспондента Радіо Свобода, раніше громадська організація «Родини Небесної Сотні» анонсували марш до меморіального комплексу Героїв Небесної сотні. Інша громадська організація «Рух опору капітуляцї» заявила, що долучиться до цієї акції і по завершенню рухатиметься на Банкову «для обговорення складної ситуації». До них долучилася політична сила «Демократична сокира».

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