Відео штовханини під Офісом президента в День Гідності та Свободи

Учасники відмовилися показувати особисті речі, пояснюючи це тим, що це: «приниження усіх присутніх в День Гідності та Свободи». Окремі учасники та поліцейські обмінювалися особистими образами та погрозами, виникла штовханина.



Зрештою, правоохоронці знову почали пропускати людей по одному, за умови поверхневої перевірки. Під стінами Офісу президента учасники акції оголосили вимогу звільнити голову Офісу президента Андрія Єрмака до 1 грудня. Інакше обіцяють оголосити безстрокову акцію протесту з вимогою імпічменту президента Володимира Зеленського.

За повідомленням креспондента Радіо Свобода, раніше громадська організація «Родини Небесної Сотні» анонсували марш до меморіального комплексу Героїв Небесної сотні. Інша громадська організація «Рух опору капітуляцї» заявила, що долучиться до цієї акції і по завершенню рухатиметься на Банкову «для обговорення складної ситуації». До них долучилася політична сила «Демократична сокира».