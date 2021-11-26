Зеленський прокоментував роботу кадрів часів Януковича у своєму офісі

Володимир Зеленський прокоментував призначення кадрів з команди колишнього президента-втікача Віктора Януковича заступниками голови Офісу президента та заявив, що як призначення, так і результати їхньої роботи це відповідальність Андрія Єрмака перед президентом. Так він відповів на запитання журналіста Радіо Свобода Максима Савчука про те, чи не ввів він суспільство в оману, коли обіцяв «нові обличчя» у владі, а згодом оточив себе політиками та чиновниками часів Віктора Януковича.

«Це питання до голови офісу. У нього сьогодні декілька «замів», Тимошенко, Татаров, Смирнов, Шурма. Це його (Єрмака, – ред.) особиста відповідальність переді мною щодо результату», – сказав Володимир Зеленський.

«Дуже складно знайти професійних людей. Сьогодні ми знайшли пана Шурму як зама по економіці. Ну дуже потужна людина. Я так вважаю», – заявив президент.

Ростислав Шурма був призначений на посаду заступника керівника Офісу президента з економічних питань 23 листопада. На парламентських виборах 2019 року Ростислав Шурма балотувався за списками «Опозиційного блоку» під номером 6, але ця політична сила до Верховної Ради не пройшла. Вище нього у списку були Євген Мураєв, Олександр Вілкул, Геннадій Кернес та Геннадій Труханов.

З 2012 до 2019 років був гендиректором заводу «Запоріжсталь», який входить до холдингу «Метінвест» Ріната Ахметова. Ростислав Шурма також очолював запорізьку організацію партії «Опозиційний блок». У 2010 році Шурма обирався депутатом Донецької обласної ради від Партії регіонів.

Олег Татаров – колишній посадовець Міністерства внутрішніх справ. Він обіймав посаду заступника керівника Головного слідчого управління МВС – керівника управління з організації контролю за розслідуванням злочинів саме під час подій Революції гідності.

Саме він опікувався питанням затримання учасників протесту та просуванням кримінальних справ проти них. Татаров також розповсюджував обвинувачення на адресу майданівців, до сьогодні не доведені, та висував їм ультиматуми. Був публічною особою з боку міліції, регулярно коментував події на Майдані.

У серпні 2020 року Володимир Зеленський призначив Олега Татарова заступником керівника Офісу президента України, який відповідатиме за правоохоронний напрямок.

Призначення викликало хвилю негативних реакцій у суспільстві, серед політиків та експертів.

Андрій Смирнов призначений заступником голови офісу президента у вересні 2019 року. Він відомий своєю адвокатською діяльністю. Серед його колишніх клієнтів – ексголова фракції Партії регіонів Олександр Єфремов та колишня міністерка юстиції Олена Лукаш.