Зеленський призначив заступником голови ОП Шурму. Це син відомого функціонера СДПУ(о)

Президент України Володимир Зеленський призначив Ростислава Шурму заступником керівника Офісу президента. Про це 23 листопада повідомляє офіційний сайт глави держави.

Згідно з повідомленням, Шурма відповідатиме за економічний блок діяльності ОП.

Серед пріоритетних завдань Шурма вказав «підготовку програм стимулювання економічного розвитку та підвищення енергоефективності». Чиновник є членом наглядової ради державного концерну «Укроборонпром».

«Протягом 15 років працював у промисловості. У 2012-2019 рр. обіймав посаду генерального директора заводу «Запоріжсталь». Ростислав Шурма є членом наглядової ради Державного концерну «Укроборонпром», – так представляє нового чиновника ОП сайт Зеленського.

На парламентських виборах 2019 року Ростислав Шурма балотувався за списками «Опозиційного блоку» під номером 6, але ця політична сила до Верховної Ради не пройшла.

Ростислав Шурма є сином відомого політика Ігоря Шурми, який був членом Соціал-демократичної партії України (обʼєднаної) з 1999 року. У 2003 році Ігор Шурма був обраний депутатом Верховної Ради четвертого скликання, під час президентських виборів 2004 року активно підтримував Віктора Януковича.