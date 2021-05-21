Зеленський змінив склад наглядової ради «Укроборонпрому»

Президент України Володимир Зеленський змінив склад наглядової ради державного концерну «Укроборонпром».
Членами наглядової ради стали Тимофій Милованов, Олександр Носов та Ростислав Шурма.
Іншим указом президент України припинив повноваження 82-річного Володимира Горбуліна, який очолював наглядову раду «Укроборонпрому». Доля ще двох членів наглядової ради – Валерія Іващенка та Ентоні Дж. Тетера – наразі незрозуміла.
Так само наразі невідомі причини рішення змінити склад наглядової ради «Укроборонпрому».
FACEBOOK КОМЕНТАРІ