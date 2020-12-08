Академік Володимир Горбулін обраний головою наглядової ради «Укроборонпрому», повідомив генеральний директор концерну Юрій Гусєв.

«Головою наглядової ради одноголосно обрано Володимира Павловича Горбуліна, який за відповідним рішенням і підписав зі мною контракт», – написав Гусєв.

Наглядова рада «Укроборонпрому» наразі складається з трьох членів: самого Горбуліна, першого заступника міністра стратегічних галузей промисловості Валерія Іващенка та колишнього директора Агентства оборонних дослідницьких проєктів з оборони Ентоні Дж. Тетера.