Академік Володимир Горбулін обраний головою наглядової ради «Укроборонпрому», повідомив генеральний директор концерну Юрій Гусєв.
«Головою наглядової ради одноголосно обрано Володимира Павловича Горбуліна, який за відповідним рішенням і підписав зі мною контракт», – написав Гусєв.
Наглядова рада «Укроборонпрому» наразі складається з трьох членів: самого Горбуліна, першого заступника міністра стратегічних галузей промисловості Валерія Іващенка та колишнього директора Агентства оборонних дослідницьких проєктів з оборони Ентоні Дж. Тетера.
- Колишній голова Херсонської обласної державної адміністрації Юрій Гусєв призначений генеральним директором «Укроборонпрому» 3 грудня.
- «Укроборонпром» із 30 серпня 2019 року до 6 жовтня 2020 року очолював ексміністр економічного розвитку України Айварас Абромавичус. Після його звільнення виконувачем обов’язків гендиректора держконцерну став Ігор Фоменко, який обіймає посаду заступника гендиректора з виробництва «Укроборонпрому».
- 81-річний Володимир Горбулін – український політик, учений, державний діяч. Доктор технічних наук (1994), професор (1995), академік Національної академії наук України (1997). Був першим секретарем РНБО. У 2014-2018 роках він був директором Національного інституту стратегічних досліджень. 9 жовтня 2020 року переобраний першим віце-президентом НАН України.
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