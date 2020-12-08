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08 грудня 2020, Київ 22:02
Новини | Політика

Володимир Горбулін обраний головою наглядової ради «Укроборонпрому»

81-річний Володимир Горбулін буде головою наглядової ради «Укроборонпрому»

Академік Володимир Горбулін обраний головою наглядової ради «Укроборонпрому», повідомив генеральний директор концерну Юрій Гусєв.

«Головою наглядової ради одноголосно обрано Володимира Павловича Горбуліна, який за відповідним рішенням і підписав зі мною контракт», – написав Гусєв.

Наглядова рада «Укроборонпрому» наразі складається з трьох членів: самого Горбуліна, першого заступника міністра стратегічних галузей промисловості Валерія Іващенка та колишнього директора Агентства оборонних дослідницьких проєктів з оборони Ентоні Дж. Тетера.

  • Колишній голова Херсонської обласної державної адміністрації Юрій Гусєв призначений генеральним директором «Укроборонпрому» 3 грудня.
  • «Укроборонпром» із 30 серпня 2019 року до 6 жовтня 2020 року очолював ексміністр економічного розвитку України Айварас Абромавичус. Після його звільнення виконувачем обов’язків гендиректора держконцерну став Ігор Фоменко, який обіймає посаду заступника гендиректора з виробництва «Укроборонпрому».
  • 81-річний Володимир Горбулін – український політик, учений, державний діяч. Доктор технічних наук (1994), професор (1995), академік Національної академії наук України (1997). Був першим секретарем РНБО. У 2014-2018 роках він був директором Національного інституту стратегічних досліджень. 9 жовтня 2020 року переобраний першим віце-президентом НАН України.

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