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06 жовтня 2020, Київ 14:49
Новини | Політика

Президент вивів керівника «Укрпошти» з наглядової ради «Укроборонпрому»

Ігор Смілянський став членом наглядової ради «Укроборонпрому» 7 жовтня 2019 року

Президент України Володимир Зеленський вивів керівника «Укрпошти» Ігоря Смілянського з наглядової ради «Укроборонпрому».

Указ датований 6-м жовтня та розміщений на сайті президента.

Смілянський став членом наглядової ради «Укроборонпрому» 7 жовтня 2019 року.

Згідно з інформацією на сайті «Укроборонпрому», членами наглядової ради залишаються Володимир Горбулін, Олег Прохоренко та Ентоні Тетер. Серед повноважень наглядової ради – затвердження стратегії розвитку і напрямів діяльності концерну та здійснення контролю за виконанням концерном та його учасниками покладених на них завдань.

6 жовтня Зеленський звільнив із посади гендиректора «Укроборонпрому» Айвараса Абромавичуса та призначив в.о. керівника концерну Ігоря Фоменка.

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