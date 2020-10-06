Президент вивів керівника «Укрпошти» з наглядової ради «Укроборонпрому»

Президент України Володимир Зеленський вивів керівника «Укрпошти» Ігоря Смілянського з наглядової ради «Укроборонпрому».

Указ датований 6-м жовтня та розміщений на сайті президента.

Смілянський став членом наглядової ради «Укроборонпрому» 7 жовтня 2019 року.

Згідно з інформацією на сайті «Укроборонпрому», членами наглядової ради залишаються Володимир Горбулін, Олег Прохоренко та Ентоні Тетер. Серед повноважень наглядової ради – затвердження стратегії розвитку і напрямів діяльності концерну та здійснення контролю за виконанням концерном та його учасниками покладених на них завдань.

6 жовтня Зеленський звільнив із посади гендиректора «Укроборонпрому» Айвараса Абромавичуса та призначив в.о. керівника концерну Ігоря Фоменка.