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06 жовтня 2020, Київ 13:18
Новини | Політика

Зеленський призначив Ігоря Фоменка в.о. директора «Укроборонпрому»

Іншим своїм указом Зеленський звільнив із посади гендиректора «Укроборонпрому» Айвараса Абромавичуса

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ігоря Фоменка виконувачем обов’язки генерального директора державного концерну «Укроборонпром». Про це свідчить відповідний указ на сайті Офісу президента.

Крім того, іншим своїм указом Зеленський звільнив із посади гендиректора «Укроборонпрому» Айвараса Абромавичуса.

9 вересня низка ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомила, що прем’єр-міністр України Денис Шмигаль вніс на ім’я президента Володимира Зеленського подання про призначення нового генерального директора державного концерну «Укроборонпром». Про те, що в кріслі директора «Укроборонпрому» може з’явитися нова людина, ще наприкінці липня заявляв і сам Айварас Абромавичус.

Ігор Фоменко є людиною з «Укроборонпрому», із відкритих джерел серед його посад – робота заступником гендиректора з виробництва, а також заступником із бронетанкової, радіолокаційної та спеціальної техніки.

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