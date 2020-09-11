Абромавичус готується на вихід з «Укроборонпрому». Хто замість нього?

У державному концерні «Укроборонпром» невдовзі може змінитись генеральний директор, й ім’я потенційного наступника вже широко обговорюється не лише у владних кабінетах, але і в публічному просторі. Хто може прийти на зміну Айварасу Абромавичусу? Та яке майбутнє може очікувати концерн?

Починаючи з вечора 9 вересня, низка ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомила: прем’єр-міністр України Денис Шмигаль вніс на ім’я президента Володимира Зеленського подання про призначення нового генерального директора державного концерну «Укроборонпром». Дещо пізніше про це ж написав і народний депутат фракції «Голос» Ярослав Железняк. При цьому усі назвали одне і те саме прізвище: Сергій Тихонов.

Нині це – чинний заввідділу Головного департаменту з питань національної безпеки та оборони в Офісі президента, а колись Тихонов був:

народним депутатом (до Ради ІІІ скликання потрапив за списком «Прогресивної соціалістичної партії України», яку очолювала опонентка зближення України із Заходом і вступу до НАТО Наталія Вітренко);

членом Партії регіонів;

членом блоку «За єдину Україну!», у складі якого балотувався у 2002 році до Верховної Ради (сам блок тоді очолював Володимир Литвин, а серед інших прізвищ у списку були, зокрема, Георгій Кірпа, Дмитро Табачник, Таріел Васадзе, Сергій Бубка).

претендентом на пост віцепрем'єр-міністра – міністра розвитку стратегічних технологій та інновацій у червні 2020 року.

Згідно з декларацією за 2019 рік, Сергій Тихонов є власником:

житлового будинку та земельної ділянки під Києвом на 449 квадратних метрів і 1200 квадратних метрів відповідно;

400 тисяч гривень готівки;

Водночас у власності його дружини Наталії зазначені:

6 земельних ділянок на Закарпатті;

квартира та машиномісце у Києві на 98 квадратних метрів та 16 квадратних метрів відповідно.

автомобіль Subaru Forester 2017 року випуску;

ТОВ «Топ Україна», яке займається діяльністю, пов’язаною з банками даних;

майже 745 тисяч гривень на банківському рахунку та 52 тисячі доларів готівки.

У коментарі Радіо Свобода ввечері 10 вересня Тихонов не підтвердив, але і не спростував інформацію про своє можливе призначення директором державного концерну «Укроборонпром». Обмежився лаконічним: «Чекаємо указ», хоча сказав, що «не знає», коли саме цей документ може з’явитися.

«Пропоную дочекатися рішення. А потім проф. (професійно – ред.) почати постійно працювати», – додав Сергій Тихонов у відповідь на запитання Радіо Свобода.

Про те, що в кріслі директора «Укроборонпрому» може з’явитися нова людина, ще наприкінці липня заявив нинішній очільник держконцерну Айварас Абромавичус.

«Команда працюватиме далі, я також буду працювати далі, і ми скоро побачимо, на якій посаді», – зазначив він під час круглого столу Київської школи економіки 29 липня.

Дещо пізніше – 8 серпня – про свій намір піти з держконцерну Абромавичус заявив вже в інтерв’ю виданню «Новое время». За його словами, від самого початку роботи в «Укроборонпромі» він говорив, що прийшов «на дуже короткий період», поки «стабільність у концерні зникала, а деякі компанії практично вирушали у вільне плавання». Але довелось залишитись на довше через карантин і коронавірус, коли залишати «Укроборонпром» «у складний період було просто некоректно».

«Рівно три тижні тому (18 липня – ред.) у мене була зустріч із президентом, де я сказав, що вже настав той момент, коли потрібно змінювати керівника. І з моєї точки зору, і з точки зору президента, потрібна спадкоємність, як і в кожній організації. Ми все-таки привели в «Укроборонпром» 70 нових людей, змінили 30 директорів. Я вважаю, щоб трансформаційні починання продовжити, генеральним директором після мене має стати член нашої команди», – зазначав 8 серпня в інтерв’ю «Новое время» Абромавичус.

Якраз у цей час, як випливає зі слів його нинішнього заступника у концерні Мустафи Найєма, Абромавичус подав свою заяву на звільнення президенту Володимиру Зеленському.

Зі свого боку прем’єр-міністр Денис Шмигаль, за інформацією низки ЗМІ та представників парламенту, 9 вересня надіслав на розгляд до Офісу президента подання про призначення нового очільника «Укроборонпрому» – Сергія Тихонова. Хоча, наприклад, за два дні до того, за даними видань «Новое время» та «Главком», окрім нього, як потенційного кандидата також розглядали Михайла Морозова, який нині є заступником гендиректора «Укроборонпрому» з маркетингу та збуту.

Останньому навіть пропонували стати тимчасовим виконувачем обов’язків очільника цього підприємства, але він від цього відмовився через те, що «бути керівником похоронного бюро з поховання самого себе» йому «нецікаво».

Окрім того, говорячи про своє можливе призначення директором держконцерну, Морозов у коментарі журналістам видання «Главком» зазначав, що головними відмінностями у його поглядах та поглядах Сергія Тихонова є те, що, на його думку, потрібно:

спочатку завершити корпоратизацію, а вже потім перетворити держконцерн на холдингову компанію;

залишити спецпроєкти в структурі «Укроборонпрому», аби вони залишались в одній вертикалі з управлінням підприємствами.

Зі свого боку Сергій Тихонов, як вже зазначалось вище, відмовився коментувати тему свого потенційного призначення і свого бачення розвитку «Укроборонпрому» до офіційного рішення президента про призначення нового директора.

На момент написання цього матеріалу рішення Володимира Зеленського щодо наступника Абромавичуса ще не було оприлюднене.

Тим часом у самому «Укроборонпромі» нинішня команда розпочала підбивати попередні підсумки своєї діяльності.

Так, заступник гендиректора концерну Мустафа Найєм зазначає, що за перший рік роботи їм «вдалося максимально наблизити компанію до незворотності трансформації, паралельно змінивши стару прошивку на зрозумілі і відкриті методи управління – без кулуарщини, політики, корупції і договірняків».

За словами Найєма, рішення нинішньої команди концерну про те, залишатися чи ні з новим керівником після того, як піде Абромавичус, буде залежати від того, наскільки ця людина зможе дотримуватися в своїй роботі таких «червоних ліній», як:

продовження реформи концерну,

збереження команди, яка повинна довести розпочату справу до кінця,

політичної незалежності нових призначень.

Тож, каже він, у разі внутрішньої боротьби за владу, відновлення нелегальних потоків і схем усередині компанії, розтягування активів за групами впливу і повернення до старих зручних практик ручного управління нинішня команда «Укроборонпрому», яка працювала з Абромавичусом, змушена буде теж піти від нового керівника.

Між тим, у середині серпня віцепрем'єр-міністр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський заявляв про те, що в «Укроборонпромі» нині шукають заміну не лише гендиректору, але і чинному менеджменту.

«Концерн «Укроборонпром» підлягає суттєвій трансформації, тому що в тому вигляді, в якому він на сьогодні існує, він існувати не може. Менеджмент на ньому також буде змінено, наскільки я знаю, найближчим часом повинна відбутися зміна керівництва концерну. Далі буде, відповідно, зміна і всієї команди, яка працювала там останній рік», — пояснював тоді Уруський і додавав, що назва концерну, можливо, також зазнає змін, адже нинішня «вже стала токсичною в Україні».

Дещо раніше 8 серпня у своєму інтерв'ю виданню «Новое время» Айварас Абромавичус зазначав, що ребрендинг концерну хвилював і нинішнє керівництво «Укроборонпрому».

«Ми найняли вже маркетингову компанію, яка запропонувала безліч нових назв. У підсумку ми прийшли до висновку разом із маркетологами, що «Укроборонпром» або залишиться з цією назвою, або отримає іншу дуже популярну серед колективу і серед фахівців назву «Скіф». Це, зокрема, назва одного з наших найуспішніших продуктів», — розповів тоді Абромавичус.

А поки президент Володимир Зеленський ще не ухвалив остаточного рішення щодо зміни керівника держконцерну, посли країн «Групи семи» зробили заяву про те, що нове керівництво ДК «Укроборонпром» має бути прихильне до прозорості і належного управління.