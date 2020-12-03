Зеленський призначив директором «Укроборонпрому» ексголову Херсонської ОДА Гусєва – указ

Президент України Володимир Зеленський призначив колишнього голову Херсонської обласної державної адміністрації Юрія Гусєва директором державного концерну «Укроборонпром», йдеться в указі на сайті Офісу президента.

«Увільнити Фоменка Ігоря Олександровича від виконання обов’язків генерального директора державного концерну «Укроборонпром», – йдеться тим часом в тексті іншого указу.

Юрій Гусєв обіймав посаду голови Херсонської обладміністрації з 13 липня 2019 року, а 2 грудня 2020 року уряд погодив проєкт указу президента про його звільнення у зв’язку з переходом на іншу роботу.

«Укроборонпром» із 30 серпня 2019 року до 6 жовтня 2020 року очолював ексміністр економічного розвитку України Айварас Абромавичус. Після його звільнення виконувачем обов’язків гендиректора держконцерну став Ігор Фоменко, який обіймає посаду заступника гендиректора з виробництва «Укроборонпрому».