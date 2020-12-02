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02 грудня 2020, Київ 16:26
Новини | Політика

Уряд погодив звільнення голови Херсонської ОДА

Раніше ЗМІ повідомили, що Гусєв, який був головою ОДА від липня 2019 року, може очолити держконцерн «Укроборонпром»

Кабінет міністрів України погодив звільнення Юрія Гусєва з посади голови Херсонської облдержадміністрації, повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан.

За його словами, відповідний проєкт указу президента уряд схвалив на засіданні 2 грудня.

«Погодити… звільнення Гусєва Юрія Веніаміновича з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації (у зв’язку з переходом на іншу роботу)», – навів Мокан текст рішення.

Раніше ЗМІ повідомили, що Гусєв, який був головою ОДА від липня 2019 року, може очолити держконцерн «Укроборонпром».

У жовтні президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ігоря Фоменка виконувачем обов’язки генерального директора державного концерну «Укроборонпром». Іншим своїм указом Зеленський звільнив із посади гендиректора «Укроборонпрому» Айвараса Абромавичуса.

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