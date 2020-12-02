Уряд погодив звільнення голови Херсонської ОДА

Кабінет міністрів України погодив звільнення Юрія Гусєва з посади голови Херсонської облдержадміністрації, повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан.
За його словами, відповідний проєкт указу президента уряд схвалив на засіданні 2 грудня.
«Погодити… звільнення Гусєва Юрія Веніаміновича з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації (у зв’язку з переходом на іншу роботу)», – навів Мокан текст рішення.
Раніше ЗМІ повідомили, що Гусєв, який був головою ОДА від липня 2019 року, може очолити держконцерн «Укроборонпром».
У жовтні президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ігоря Фоменка виконувачем обов’язки генерального директора державного концерну «Укроборонпром». Іншим своїм указом Зеленський звільнив із посади гендиректора «Укроборонпрому» Айвараса Абромавичуса.
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