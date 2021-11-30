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Заяви Зеленського про державний заколот чи переворот: що думають про це у Слов’янську – відео

Заяви Зеленського про державний заколот чи переворот: що думають про це у Слов’янську – відео
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Заяви Зеленського про державний заколот чи переворот: що думають про це у Слов’янську – відео

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Минулого тижня президент України Володимир Зеленський поспілкувався з представниками 30 українських та міжнародних засобів масової інформації. Пресмарафон тривав майже 6 годин.

Найбільш неочікуваною під час пресконференції стала заява Володимира Зеленського про підготовку спроби державного перевороту в Україні у перших числах грудня за участю «представників Росії». За словами, Зеленського, він не може сказати, хоч і знає від розвідників, хто є організатором. Поряд із тим, президент заявив, що «в цю війну» втягують бізнесмена Ріната Ахметова.
Що думають про цю заяву президента України жителі Слов’янська?

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