Найбільш неочікуваною під час пресконференції стала заява Володимира Зеленського про підготовку спроби державного перевороту в Україні у перших числах грудня за участю «представників Росії». За словами, Зеленського, він не може сказати, хоч і знає від розвідників, хто є організатором. Поряд із тим, президент заявив, що «в цю війну» втягують бізнесмена Ріната Ахметова.

Що думають про цю заяву президента України жителі Слов’янська?



